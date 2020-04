Alessandro Del Piero, fuoriclasse del calcio veneto e italiano

Alessandro Del Piero , il campione veneto. Ecco chi è il calciatore e l'uomo. Molto attivo il suo profilo Instagram - clicca qui.



Classe, fantasia, umiltà. Alex è una delle icone del calcio italiano ed è stato uno degli attaccanti più ammirati al mondo. Spettacolari le sue punizioni e i gol dal limite dell'area con tiri a giro telecomandati all'incrocio dei pali, diventati famosi come "gol alla Del Piero". Un sondaggio del 2012 lo ha eletto lo sportivo più amato dagli italiani. Dopo aver appeso le scarpe al chiodo, è diventato commentatore su Sky.



Biografia

Nato a Conegliano (Treviso) il 9 novembre del 1974, padre elettricista, madre casalinga, tira i primi calci al pallone nel Saccon, la frazione in cui abitava, nel comune di San Vendemiano. Passato nella squadra del paese, fu segnalato dal sacerdote ad alcuni dirigenti del Padova. Nel '92 si trasferisce nella squadra patavina ed esordisce in serie B a 17 anni. Con la maglia biancoscudata colleziona 14 presenze, segnando un gol .



Del Piero alla Juventus

Nel 1993 Boniperti lo porta alla Juventus dove rimane fino al 2012 realizzanto 208 reti in 513 partite tra Serie A e Serie B. In totale le sue partite ufficiali con la Juve sono state 705 con 290 gol. Ha conquistato 6 scudetti, una Champions League (1995-96), una Coppa Intercontinentale (1996), la Supercoppa Uefa nel '96, la Coppa Italia (1994-95) e 4 volte la Supercoppa italiana.



I principali record con la Juventus

Presenze totali: 705

Gol in Serie A: 188

Gol in partite ufficiali: 290

Presenze nelle partite europee per club: 130

Gol nei tornei Uefa per club: 54

Giocatore con più stagion: 19

Stagioni da capitano: 11

Palmares

Scudetti: 6 (1994-95, 1996-97, 1997-98, 2001-2002, 2002-2003, 2011-2012)

Coppa Italia: 1 (1994-95)

Supercoppa Italiana: 4 (1995, 1997, 2002, 2003)

Champions leagie: 1 (1995-96)

Coppa Intercontinentale: 1 (1996)

Supercoppa Uefa: 1 (1996)

Campionato mondiale: 1 (Germania 2006)

Capocannoniere Champions League: 1 (10 gol, 1997-98)

Capocannoniere Serie A: 1 (21 gol, 2007-2008)



Il soprannome: Pinturicchio

Per la sua eleganza venne soprannominato Pinturicchio dall'avvocato Gianni Agnelli.



La carriera azzurra

Esordio il 25 marzo 1995 conto l'Estonia (4-1) sotto la guida di Arrigo Sacchi, prima rete il 15 novembre dell'anno successivo contro la Lituania. I suoi numeri con la Nazionale maggiore sono importanti: 91 presenze e 27 gol, quarto marcatore di sempre appaiato a un altro celebre numero 10, Roberto Baggio. In Nazionale ha giocato fino al 2008 (ultima partita contro la Georgia). E' stato tra i vincitori della Coppa del mondo nel 2006 in Germania, risultando decisivo in semifinale ai supplementari con il gol del 2-0 proprio contro i tedeschi e realizzando in finale il quarto dei 5 rigori contro la Francia. Tuttavia in maglia azzurra ha raccolto meno di quanto la classe gli consentisse. In sette partecipazioni complessive tra Mondiali e Europei è riuscito a segnare solo tre gol. E anche i Mondiali conquistati in Germania non li ha vissuti da titolare della squadra di Lippi.



Le ultime stagioni

Dopo il commovente addio ai tifosi in lacrime allo Juventus Stadium (13 maggio 2012 contro l'Atalanta) si trasferisce all'estero per gli ultimi spiccioli della carriera. In Australia disputa due stagioni con la casacca del Sydney (24 gol in 47 partite). Il 24 agosto 2014 firma un contratto con la franchigia indiana del Delhi Dynamos dove gioca una sola stagione con 10 presenze e un gol.



Infortuni

L'8 novembre del 1998 è stato uno dei giorni più neri di Del Piero. In campionato a Udine nei minuti di recupero si infortuna al ginocchio sinistro riportanto la rottura del crociato anteriore. Sarà costretto a 9 mesi di stop e a un sofferto recupero. L'esplosione di Calciopoli, con due scudetti revocati (2005-2006) e la retrocessione in Serie B per una stagione hanno rappresentato un altro periodo critico nella parabola del fantasista.



Lo stile

Attaccande duttile, si è sempre espresso al meglio come seconda punta, posizione nella quale poteva avere più spazio per leggere il gioco, dribblare e offrire assist ai compagni. Ma oltre che per la tecnica, il fiuto del gol e la fantasia si è sempre distinto per la generosità e la disponibilità al sacrificio, nell'aiutare la squadra nella fase difensiva. Grande specialista dei calci di punizione.



La vita privata

Persona molo riservata che difende gelosamente la privacy, Alex si è sposato in segreto con Sonia Amoruso il 12 giugno del 2005. La coppia ha tre figli e dopo l'esperienza in Australia si è trasferita a Los Angeles. l fratello di Del Piero, Stefano, di 9 anni più vecchio, è stato il suo procuratore. Amico dei fratelli Gallagher è comparso nel videoclip degli Oasis Lord don't slow me down. Assieme ad altri colleghi ha avuto una parte nel film L'allenatore nel pallone 2.

