Ucraina, la Germania prepara un piano per far combattere le truppe Usa sul fronte Est della Nato: il documento top secret

La Germania si prepara alla guerra. Berlino sta elaborando infatti un piano su come rifornire migliaia di soldati statunitensi e i loro carri armati mentre si spostano verso il fronte orientale della Nato.

Lo rivela un documento segreto riportato dal quotidiano britannico Telegraph. L'inquietante scenario non è affatto privo di fondamento: il tenente generale della Bundeswehr, le forze armate tedesche, André Bodemann aveva detto in un'intervista rilasciata al Faz che l'esercito di Berlino sta mettendo a punto un nuovo piano di sicurezza a lungo termine con particolare attenzione alla protezione civile.

Il piano

I dettagli restano un segreto di Stato, ma l’alto ufficiale ha rivelato che parte del piano coinvolge la logistica per fornire supporto a «un gran numero di truppe americane», specificando che «la logistica della Bundeswehr sarebbe probabilmente legata ai nostri soldati al fronte con l'ausilio di reparti civili». «Il coinvogli si rifornirebbero di carburante dalle stazioni di servizio o dai veicoli civili, la Croce Rossa fornirebbe assistenza medica e il cibo proverrebbe da un servizio di ristorazione. Questo sarebbe il caso classico», ha aggiunto Bodemann.

L'allarme di Berlino: «Mosca sta producendo più armi di quelle necessarie per la guerra contro l'Ucraina»

«Kriegstüchtigkeit»

Le parole dell'alto ufficale arrivano mentre Rishi Sunak visita Berlino. Il primo ministro britannico ha affermato che le nazioni europee devono seguire la Gran Bretagna nell'aumentare le spese per la difesa per garantire il continuo impegno degli Stati Uniti nei confronti della Nato. Le dichiarazioni del generale Bodemann sono l'ultimo segnale del tentativo della Germania di rendersi “Kriegstüchtigkeit”, ovvero “pronta alla guerra”, di fronte a un potenziale conflitto armato con la Russia entro i prossimi cinque anni. «Le esercitazioni militari avranno un impatto sulla quotidianità in Germania. L'esercito tedesco, in quest'epoca, deve esercitarsi, esercitarsi, esercitarsi», ha fatto eco a Bodemann il capo di stato maggiore della Bundeswehr in una conferenza stampa. «Dobbiamo esercitarci come in tempi di emergenza, come in guerra», ha aggiunto, sottolineando che si tratta di esercitazioni nominate «Quadriga», che si realizzeranno nel contesto della Nato.

Il fronte Est

È sul fronte orientale infatti che Kiev incontra le maggiori difficoltà, soprattutto nella regione di Kharkiv e progressi a Bakhmut. La situazione sul terreno descritta dalle forze armate ucraine, secondo quanto riferisce la viceministra della Difesa Hanna Malyar è «peggiorata». La Russia spinge «attivamente per giorni in direzione di Kupyansk», compiendo «un'avanzata quotidiana». Un fragile equilibro che, secondo molti analisti, sta per spezzarsi.