Auto si cappotta dopo lo schianto. A bordo mamma con i figli di 2 e 5 anni: ricoverati

FONTE (TREVISO) - La carambola tra tre auto, poi l'auto di una mamma, con due figli piccoli a bordo, che finisce sul cordolo del marciapiede e si cappotta. Attimi di paura questo pomeriggio, 2 maggio, in via Asolana a Fonte. A finire in ospedale una donna con due piccini, uno di 2 e l'altro di 5 anni, estratti dall'abitacolo della vettura finita ruote all'aria dai passanti, primi soccorritori in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco e del 118. Hanno rimediato ferite di media entità, ma la paura è stata tanta. Sul posto sono intervenuti le ambulanze del pronto soccorso di Castelfranco e di Pedemontana Emergenza Odv, oltre all'automedica.

Accompagnato in ospedale anche il conducente della seconda vettura mentre una terza persona ha rifiutato il ricovero. Da chiarire dinamica e responsabilità del sinistro.