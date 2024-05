Gare clandestine tra auto filmate e condivise sui social. Denunciati due giovani "piloti"

ALTIVOLE (TREVISO) - Gare clandestine tra bolidi. Il video della sfida finisce sui social, postato da alcuni spettatori, e per due giovani "piloti" scatta la denuncia.

I carabinieri hanno individuato i presunti responsabili di una gara di velocità fra auto di grossa cilindrata, improvvisata in piena notte, su strada, ad Altivole. Si tratta di un 23enne di origine albanese e di un 20enne italiano, neopatentato.

La sfida dopo una serata al bar

La notte del 7 aprile scorso, verso le 2.30, i ragazzi si sono sfidati in via Brioni, vicino alla celebre Tomba Brion e da lì hanno iniziato la sfida. Uno al volante di una Audi, l'altro alla guida di una Volkswagen. C'era anche lo starter, in pieno stile Fast & Furious. I bolidi hanno imboccato una curva contromano, sfrecciando a velocità folle per centinaia di metri e lanciandosi in una serie di manovre spericolate.

Tanti i ragazzi assiepati a bordo strada per assistere alla bravata. Alcuni di loro hanno filmato la gara per poi postare il filmato sui social. Sono state proprio quelle immagini a squarciare il velo sulle gare clandestine: le indagini sono partite da lì. Grazie all'analisi dei video e ai racconti dei testimoni, gli investigatori sono riusciti a risalire all'identità dei due sfidanti. E' ancora caccia, invece, allo starter, il ragazzo che nel video dà il via alla sfida.

I conducenti sono stati denunciati per aver violato il "divieto di gareggiare in velocità con veicolo a motore" (articolo 9 ter del Codice della Strada) e ora rischiano il ritiro della patente.