Pasqua Ortodossa 2024, differenze con la Pasqua Cattolica e calcolo delle date. Ecco perché si festeggia il 5 maggio

Le tensioni legate al conflitto in Ucraina, rendono ancora più intensi questi momenti dedicata alla Pasqua Ortodossa.

L'evento religioso verrà festeggiato dai fedeli anche in Italia, in molti luoghi sacri presenti nel nostro territorio saranno migliaia le persone che si uniranno per celebrare la Pasqua Ortodossa.

Differenze tra le date della Pasqua

La Pasqua Ortodossa e quella occidentale si celebrano in date diverse. Mentre la Chiesa Ortodossa adotta il calendario giuliano per determinare la data della Pasqua, la Chiesa cattolica e molte denominazioni protestanti utilizzano il calendario gregoriano. Di conseguenza, la Pasqua Ortodossa si verifica generalmente alcune settimane dopo quella occidentale.

Pasqua Ortodossa, Zelensky: Il sole sorgerà su tutto il nostro Paese

Calcolo della data per la Pasqua Ortodossa

La Pasqua Ortodossa è fissata per la prima domenica dopo la prima luna piena che segue l'equinozio di primavera del calendario giuliano (21 marzo), che corrisponde al 3 aprile nel calendario gregoriano. Questo calcolo assicura che la Pasqua Ortodossa cada sempre dopo la Pasqua ebraica.

Pasqua 2024, il confronto delle date

Nel 2024, la Pasqua Ortodossa sarà celebrata il 5 maggio, più di un mese dopo la Pasqua occidentale, che si terrà il 31 marzo. Questa differenza di tempo tra le due celebrazioni è un esempio della variabilità delle loro date. La Pasqua cattolica, celebrata in molti paesi occidentali, segue un calendario diverso rispetto a quello adottato dai paesi ortodossi dell'Europa orientale e altre regioni.

Guerra, truppe russe nella base aerea in Niger che ospita gli Usa. Kiev teme attacchi nella Pasqua ortodossa: «Non andate in chiesa»

Il calendario giuliano a confronto con quello gregoriano

I cristiani ortodossi continuano a utilizzare il calendario giuliano per le loro festività religiose, nonostante il calendario gregoriano sia stato introdotto nel 1582 da Papa Gregorio XIII. Questa riforma eliminò dieci giorni in ottobre per correggere un accumulo di errori cronologici, stabilendo regole più precise per gli anni bisestili. Molti paesi ortodossi adottarono il calendario gregoriano solo per l'uso civile, mantenendo il calendario giuliano per le festività religiose.

Saranno unificate le date della Pasqua?

Nonostante nel 2025 Pasqua ortodossa e cattolica coincideranno nuovamente, i due calendari continueranno a divergere negli anni successivi. Recentemente, è emersa una discussione all'interno della Chiesa riguardo l'idea di unificare le date della Pasqua tra le confessioni, una proposta che potrebbe facilitare la coesione tra i cristiani ma che richiederebbe significativi accordi ecclesiastici e teologici. «Già nel 1964, al concilio Vaticano II , la Chiesa cattolica affermò nel decreto conciliare Orientalium Ecclesiarum - riporta l'Osservatore Romano - la propria disponibilità a individuare per la Pasqua una data comune, sia fissa che mobile, qualora tutte le Chiese avessero condiviso la soluzione».

La paura di Kiev

Le autorità di Kiev hanno sconsigliato ai cittadini di visitare le chiese durante le celebrazioni pasquali: il 5 maggio, giorno della Pasqua ortodossa in Ucraina, nella capitale saranno intensificate le misure di sicurezza. Lo riferisc eil Kyiv Independent. Le autorità locali invitano i residenti a seguire il servizio religioso online piuttosto che andare in chiesa nel timore di attacchi dell'esercito russo.