25 aprile, Frecce Tricolori? Il precedente (eccezionale) del 2021 e il programma di quest'anno

Le Frecce Tricolori sorvoleranno il cielo di Roma per il 25 aprile? Erano le protagoniste per cerimonia del 2021.

Il programma

Anche quest’anno sono in programma diversi eventi aerei delle frecce tricolori, con esibizioni sorprendenti che emozioneranno oltre ai cittadini italiani anche americani e canadesi. La pattuglia nazionale dell’Aeronautica militare italiana, infatti, si esibirà anche in un tour all’estero, in particolare in Nord America, Stati Uniti e Canada.

Ovviamente gran parte delle celebrazioni si svolgeranno in varie città italiane, con i piloti che hanno dato il via alle esibizioni più di un mese fa. Ci sono diversi mesi per vedere le frecce tricolori, dato che la stagione si chiude il 4 novembre, in occasione della festa dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, che questo 2024 assume un significato ancora più importante.

Ecco tutti gli appuntamenti da tenere d’occhio, direttamente dal programma condiviso dall’Aeronautica Militare.

21 marzo 2024 a Pozzuoli (NA): Sorvolo Accademia Militare;

5 maggio 2024 a Caorle (VE): Manifestazione aerea;

12 maggio 2024 a Trani (BT): Manifestazione aerea;

19 maggio 2024 a Giulianova (TE): Manifestazione aerea;

24 maggio 2024 a Roma: Sorvolo Piazza di Siena;

26 maggio 2024 a L’Aquila: Manifestazione aerea;

2 giugno 2024 a Roma: Sorvolo Altare della Patria;

14 settembre 2024 a Jesolo (VE): Manifestazione aerea;

15 settembre 2024 a Lignano (UD): Manifestazione aerea;

22 settembre 2024 a Ladispoli(RM): Sorvolo sul lungomare;

29 settembre 2024: da definire;

4 novembre 2024 a Roma: Festa unità nazionale e Forze Armate.

Le frecce tricolori all’estero

Come anticipato i piloti italiani si esibiranno anche all’estero, con un tour che metterà in risalto un talento stimato in tutto il mondo e celebrando i valori nazionali. In particolare, queste sono le date delle esibizioni all’estero:

23 giugno 2024 a Bagotville (CAN) - Manifestazione aerea

24 giugno 2024 a Niagara (CAN) - Sorvolo

25 giugno 2024 a Montreal (CAN) - Sorvolo

26 giugno 2024 a Ottawa (CAN) - Sorvolo

30 giugno 2024 a Trenton (CAN) - Manifestazione aerea

3 luglio 2024 a Las Vegas (USA) - Sorvolo

4 luglio 2024 a Los Angeles (USA) - Sorvolo Nave Vespucci

7 luglio 2024 a Los Angeles (USA) - Manifestazione aerea

8 luglio 2024 a Grand Canyon e Monument Valley (USA) - Sorvolo

9 luglio 2024 a Santa Barbara (USA) - Sorvolo

12 luglio 2024 a San Francisco (USA) - Sorvolo

14 luglio 2024 a Sacramento (USA) - Manifestazione aerea

21 luglio 2024 a Cold Lake (CAN) - Manifestazione aerea

22 luglio 2024 a Moose Jaw (CAN) - Sorvolo

26 luglio 2024 a Chicago (USA) - Sorvolo

28 luglio 2024 a Milwaukee (USA) - Manifestazione aerea

4 agosto 2024 a Rochester (USA) - Manifestazione aerea

5 agosto 2024 a Toronto (CAN) - Sorvolo

8 agosto 2024 a Philadelphia (USA) - Sorvolo

9 agosto 2024 a New York (USA) - Sorvolo

11 agosto 2024 a New York (USA) - Manifestazione aerea

20 agosto 2024 a Norfolk (USA) - Manifestazione aerea

21 agosto 2024 a Washington (USA) - Sorvolo

25 agosto 2024 a Ocean City (USA) - Manifestazione aerea

26 agosto 2024 a Newport (USA) - Sorvolo

27 agosto 2024 a Boston (USA) - Sorvolo