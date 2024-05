Uragani mostruosi, l'allarme dei climatologi per l'estate 2024

Lehanno raggiunto livelli record negli ultimi anni, causando preoccupazione tra gli scienziati che monitorano gli uragani . Il calore oceanico alimenta i cicloni più grandi e distruttivi, creando un'attenzione sempre più ampia su questi fenomeni naturali. I ricercatori dell'prevedono un'attiva stagione degli uragani nell'Atlantico Nord nel 2024, con 11 uragani previsti, di cui cinque di categoria maggiore. Questo fenomeno, riprotano i media americani che in questi giorni stanno mostrando particolare attenzione all'argomento, è alimentato dall'innalzamento delle temperature oceaniche e dalla transizione dal fenomeno El Niño La Niña nel Pacifico, che favorisce la formazione di uragani nell'Atlantico. "Questi due fattori insieme ci danno una previsione della stagione degli uragani molto attiva per quest'anno", afferma Xubin Zeng, direttore del Climate Dynamics and Hydrometeorology Center presso l'Università dell'Arizona. Meteo, dal Brasile a inondato a Dubai: maltempo estremo in tutto il mondo. L'esperto: «Colpa di El Niño e del cambiamento climatico»