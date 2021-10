Figc: Del Piero, De Rossi e Vieri nel gruppo dei nuovi allenatori Uefa A

Ci sono anche Alex Del Piero, Daniele De Rossi e Bobo Vieri tra i nuovi allenatori "Uefa A" ufficializzati dal Settore Tecnico della Figc. Dopo le 210 ore di formazione del programma didattico, gli allievi illustri hanno sostenuto a Coverciano gli esami finali del corso, con prove orali su tutte le materie e con un test pratico in cui hanno proposto delle esercitazioni su un tema di allenamento.

Le squadre dei nei allenatori

La qualifica "Uefa A" rappresenta il secondo massimo livello per un tecnico a livello europeo. Con questa abilitazione ottenuta adesso i neoallenatori potranno guidare tutte le formazioni giovanili (comprese le Primavera), tutte le squadre femminili (incluse quelle partecipanti alla Serie A) e le prime squadre maschili fino alla Serie C. I tecninci potranno inoltre essere tesserati come allenatori in seconda sia in Serie B che in Serie A maschile.

I profili dei tre tecnici più illustri

Campione del mondo nel 2006 e collaboratore del ct Mancini durante l'ultimo Europeo vinto, Daniele De Rossi, insieme a un altro campione del mondo in Germania come Alessandro Del Piero sono in questo gruppo; come anche l'ex attaccante azzurro Christian Vieri.

Si fanno notare anche altri ex calciatori come il vicecampione europeo del 2012, Ignazio Abate e Riccardo Montolivo, ma anche il collaboratore tecnico di Paolo Nicolato nella Nazionale Under 21, Daniele Gastaldello, e altre vecchie conoscenze del nostro massimo campionato come Alessandro Matri, Giampaolo Pazzini e David Pizarro.

I migliori del corso

I migliori del corso sono risultati essere Daniele De Rossi e Alessandro del Piero. Da segnalare inoltre la prova finale fatta registrare da Ignazio Abate.

Questo infine l'elenco completo dei neoallenatori "Uefa A": Ignazio Abate, Gianluca Curci, Alessandro Del Piero, Daniele De Rossi, Daniele Gastaldello, Massimo Maccarone, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo, Marcelo Otero, Giampaolo Pazzini, David Pizarro, Stefano Torrisi e Christian Vieri.

