Roma-Bayer Leverkusen, formazioni ufficiali: De Rossi con il 4-3-3, Grimaldo esterno alto per Xabi Alonso

La Roma scende in campo contro il Bayer Leverkusen per la semifinale di Europa League.

I giallorossi arrivano alla partita tra le polemiche con la Lega, che non ha concesso néil rinvio della gara con l'Udinese, né quella con l'Atalanta in modo da recuperare al meglio. Doppio no ai giallorossi, che hanno ricordato tramite un comunicato quanto fatto fino ad ora dal club nelle coppe Uefa, un cammino che ha permesso di ottenere un posto in più nella prossima Champions. Ciò che è successo però va subito archiviato, parola di De Rossi che non vuole i suoi giocatori si sentano penalizzati da questa situazione.

Bayer Leverkusen: giocatori chiave, classifica e punti deboli dell'avversaria della Roma