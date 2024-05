TAVAGNACCO - Le telecamere riescono a catturarlo quando, incappucciato e con un'andatura per nulla preoccupata si avvicina al bancone del locale, lo scavalca e, individuata la cassa, estrae il cassetto con i contanti per portarselo qualche centimetro più in là e aprirlo. Prende soldi e palmari per l'ordinazione. L'amara scoperta per il proprietario Tonino Cangiano arriva alla mattina, quando, entrato come sempre nel suo ristorante, il Fogolar di Feletto Umberto, scopre che il cassetto della cassa non c'è più. Lo ritroverà solo poco tempo più tardi in giardino, probabilmente gettato di corsa e nella fretta di disfarsene.

Catturato dalle telecamere

L'azione furtiva nel locale viene registrata dalle telecamere del sistema di videosorveglianza a circuito chiuso tra le 2.30 e le 2.40 di mercoledì 1 maggio. Con un arnese da scasso «probabilmente un cacciavite» spiega Cangiano ha forzato la porta d'ingresso che si affaccia sul giardino ed è entrato nel locale. A immortalare il primo passaggio dentro la sala del ristorante è un primo occhio elettronico, che non passa inosservato nemmeno al malvivente, che accortosi di essere "guardato" a sua volta, decide - a quel punto troppo tardi - di coprirsi il volto indossando il cappuccio della felpa e mettersi alle mani i guanti per evitare di lasciare impronte che possano ricondurre alla sua identità. Tuttavia, il tentativo - maldestro - di mascherarsi viene messo in scena tardivamente.

Il colpo

Il colpo - se non uno dei più veloci - è comunque rapido e in dieci minuti del ladro non c'è più traccia. L'obiettivo è presto messo a fuoco. E una seconda telecamera lo riprende mentre si avvicina al bancone puntando alla cassa. Lo scavalca, armeggia qualcosa vicino al registratore fino a che non riesce a impossessarsi del cassetto con banconote e monete. Tutta l'azione è ripresa dalla telecamera, posizionata qualche metro di fronte a lui. Dal filmato si nota l'uomo spostarsi qualche centimetro più in là, aprire il cassetto e razzolarne il contenuto, intascandosi circa 1000 euro. A richiamare la sua attenzione anche due palmari utilizzati in sala per le ordinazioni al tavolo. «Credo li abbia scambiati per due telefoni» prosegue il titolare del locale, stanco dei continui furti che nelle ultime settimane vedono protagonisti i locali del territorio udinese. Infatti il suo non è stato l'unico esercizio ad aver ricevuto la visita dei malviventi. Altri tre furti sono stati registrati tra lo scorso 29 aprile e la serata di ieri nella provincia di Udine e sui quali ora i militari dell'Arma cercheranno di far luce. «Il mio locale è pure in centro a Feletto» continua Cangiano «che i ladri erano entrati nel ristorante me ne sono accorto solo alla mattina, quando non in cassa non ho più trovato il cassetto con i contanti. Pensavo l'avesse preso o spostato qualcuno della famiglia, ma non era così. A quel punto mi è venuto il dubbio che qualcuno fosse entrato». Sospetto confermato dalla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza e dalla porta del giardino effratta.

Le indagini

Denunciato il furto ai carabinieri di Feletto Umberto, sarà ora compito dei militari cercare di ricostruire quanto accaduto e rintracciare il malvivente in fuga con la refurtiva. Secondo una prima stima del proprietario, si parla di un furto di circa 3mila euro. «Quando comprai i palmari, mi costarono più di mille euro l'uno».