Borussia Dortmund-Psg: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Tutto pronto per la semifinale d'andata di Champions League tra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Dopo aver eliminato rispettivamente le due spagnole, rispettivamente Atletico Madrid e Barcellona, adesso c'è in ballo il pass per la finale della Coppa dei Campioni. Luis Enrique si affida all'immenso talento di Kylian Mbappé e all'estro di Dembelé; i tedeschi sulle spalle di Brandt e Sabitzer e con il jolly Sancho che può sempre accendersi.

Il Psg arriva con entusiasmo e con un titolo già di fatto in tasca. Il Dortmund, invece, in campionato è quinto e rischia di rimanere fuori dalla prossima Champions.

Orario della semifinale

Il match valido per la semifinale d'andata di Champions tra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain andrà in scena al Westfalenstadion mercoledì 1 maggio alle ore 21.

Dove vederla in tv e streaming

La semifinale di Champions tra Dortmund e Psg sarà trasmessa in diretta esclusiva da Amazon Prime Video, disponibile anche in streaming tramite app per smartphone e tablet.

Probabili formazioni

BORUSSIA DORTMUND (4-1-4-1): Kobel; Ryerson, Schlotterbeck, Sule, Wolf; Emre Can; Sancho, Sabitzer, Brandt, Bynoe-Gittens; Fullkrug. All. Terzic

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola. All. Luis Enrique