Palermo-Sampdoria: dove vedere il play off di Serie B, orario e probabili formazioni

Mancano pochi appuntamenti per approdare in Serie A e solo un club potrà farlo tramite i play off di B. Oggi scendono in campo Palermo e Sampdoria che si sfidano per cercare di tornare nella massima serie.

I siciliani mancano dal 2017, quando sono stati retrocessi, mentre due anni doppo è arrivato il fallimento che ha ripotato il club in Serie D. Nel 2022, invece, è arrivato il City Group a riaccendere i sogni dei tifosi rosanero. La Sampdoria è retrocessa lo scorso anno e sta cercando di risalire subito dopo una stagione passata in Serie B.

Quanto guadagna chi viene promosso in Serie A: al Como e al Parma circa 25 milioni di euro

Dove vedere Palermo-Sampdoria

Palermo-Sampdoria comincia oggi alle ore 20.30. La partita è disponibile in diretta televisiva su Dazn e su Sky, ai canali Sky Sport o Sky Sport Calcio. Inoltre, è possibile assisterealla gara anche in diretta streaming grazie all'applicazione ufficiale di Dazn, così come su Sky Go e Now.

Probabili formazioni

Palermo (3-4-2-1): Desplanches; Graves, Lucioni, Ceccaroni; Diakitè, Segre, Ranocchia, Lund; Insigne, Brunori; Soleri. All. Mignani.

Sampdoria (3-4-2-1): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Depaoli, Yepes, Kasami, Barreca; Borini, Esposito; De Luca. All. Pirlo.

Come funzionano i play off

Palermo-Sampdoria è a gara secca e non ci sono andata e ritorno. In caso di pareggio si va ai supplementari e in caso di ulteriore equilibrio al triplice fischio non si passerà per i calci di rigore, ma si qualificherà il club che ha avuto il miglior piazzamento in classifica ovvero il Palermo.

In semifinale, invece, la vincente dovrà sfidare il Venezia e sarà andata e ritorno. La prima partita verrà disputata in casa del club che è passato per i quarti di finale. Questo turno è ancora più duro rispetto al precedente perché in caso di pareggio non verranno disputati neanche i supplementari. La partita terminerà al 90' (più eventuale recupero) e passerà al turno successivo la squadra con il miglior piazzamento in Serie B.

Il programma