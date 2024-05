Palermo-Venezia: dove vedere la semifinale d'andata dei playoff, orario e probabili formazioni

Il Palermo ha superato il primo atto dei playoff, vincendo 2-0 contro la Sampdoria in un Renzo Barbera che ha ricordato le migliori notti di Serie A. La squadra di Mignani, trascinata da Diakité, ha staccato il pass per la semifinale playoff dove incontrerà la terza forza del campionato, il Venezia di Vanoli.

Sfida tra due grandi bomber: Brunori da una parte (17 gol), Pohjanpalo dall'altra (22 gol-capocannoniere). Al Barbera si giocherà l'andata, al Penzo invece il ritorno venerdì che decreterà la prima finalista dei playoff di Serie B.

Il Venezia al termine delle due sfide avrà a disposizione due risultati su tre (miglior piazzamento in regular season) e i rosanero sono chiamati ad una mini-impresa. La vincente sfiderà in finale una tra Cremonese e Catanzaro. Mignani ritrova Ceccaroni che dovrebbe prendere il posto di Graves nella linea a tre insieme a Lucioni e Ceccaroni.

Orario

La semifinale d'andata dei playoff tra Palermo e Venezia andrà in scena al Renzo Barbera lunedì 20 maggio alle ore 20:30.

Dove vederla in tv e streaming

Il match tra Palermo e Venezia sarà trasmesso in diretta su Dazn e Sky, ai canali Sky Sport Calcio (202) e 252. Disponibile anche in streaming tramite app Dazn e Sky Go e su NOW.

Probabili formazioni

PALERMO (3-4-2-1): Desplanches; Nedelcearu, Lucioni, Ceccaroni; Diakitè, Segre, Ranocchia, Lund; Insigne, Brunori; Soleri. All. Mignani.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Bjarkason, Tessmann, Busio, Zampano; Gytkjaer, Pohjanpalo. All. Vanoli.