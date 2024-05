Previsioni meteo: nuova ondata di maltempo. Massima allerta in Veneto: in arrivo pioggia fino a 110 millimetri per mq. C'è anche il rischio grandine. Rovesci intensi sulle prealpi Carniche in Fvg

Meteo, le previsioni in Veneto e Fvg per i prossimi giorni. Dopo i nubifragi della scorsa settimana, a Nordest torna una nuova ondata di maltempo. In particolare, dalla serata di lunedì 20 maggio e nella giornata di martedì 21, il tempo sarà molto perturbato, con precipitazioni diffuse e anche localmente intense. In Veneto attenzione sulla fascia prealpina, pedemontana e sulla pianura settentrionale, in Fvg fenomeni intensi soprattutto sulle Prealpi Carniche.