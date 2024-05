Fiorentina-Napoli: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

La trentasettesima giornata di Serie A vede la Fiorentina affrontare il Napoli in uno scontro diretto per l'Europa. entrambi i club sono in corsa per un posto nelle prossime competizioni della Uefa, con gli azzurri che possono ancora sperare nell'Europa League. La Viola ha la possibilità di accedervi anche grazie alla vittoria della Conference League, con la finale che si tiene ad Atene il 29 maggio. Alzare al cielo il trofeo contro i padroni di casa dell'Olympiacos è l'obiettivo di Bonaventura e compagni che per la seconda volta approdano nell'ultimo atto del torneo. Nell'ultima partita, Italiano ha vinto contro il Monza 2-1, mentre Calzona ha perso contro il Bologna che ha siglato 2 gol nel primo quarto d'ora.

Dove vedere Fiorentina-Napoli

Fiorentina-Napoli c'è domani venerdì 17 maggio ed è disponibile vedere le immagini della partita in diretta televisiva su Dazn.

Inoltre, per chiunque volesse, è possibile assistere alla gara anche in streaming grazie all'applicazione ufficiale di Dazn.

L'orario

L'anticipo di Serie A tra Fiorentina e Napoli si giocherà domani venerdì 17 maggio alle ore 20.45. La partita è l'unica programmata nell'anticipo di campionato, con la Viola che ha l'occasione per riposarsi di più in vista dell'ultima gara di campionato e, di conseguenza, per la finale di Conference.

Probabili formazioni Fiorentina-Napoli

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Barak, Kouamé; Nzola.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

La richiesta di De Laurentiis

Nei giorni scorsi ha fatto discutere la notizia della richiesta di De Laurentiis di rinviare la partita. Il presidente del Napoli ha contattato la Lega Serie A e il presidente Lorenzo Casini per far spostare la gara. Questo avrebbe contattato la Fiorentina per convincerli ad accogliere la richiesta che, invece, è caduta nel vuoto. Il motivo del rinvio? De Laurentiis non voleva giocare di venerdì 17 a causa della scaramanzia.