Palermo-Venezia 0-1, Pierini decide l'andata della semifinale playoff

Il Venezia si è aggiudicato la semifinale di andata dei playoff di Serie B contro il Palermo. I lagunari hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Nicholas Pierini, che ha deciso la sfida con un tiro potente che si è infilato sotto all'incrocio.

Il sogno di tornare nella massima serie si allontana per i rosanero che hanno comunque 90 minuti per cercare di inseguire una storica promozione dopo il fallimento del 2019.

Catanzaro-Cremonese: dove vedere la semifinale play off di Serie B, orario e probabili formazioni

La partita

Il Palermo si schiera con il 3-4-2-1, con Desplanches tra i pali e il tris Marconi, Lucioni e Graves a difendere l'area di rigore. A centrocampo Lund e Diakité sulle fasce, mentre al centro ci sono Gomes e Segre. Infine, sulla trequarti dietro a Soleri unica punta ci sono Ranocchia e Brunori. Il Venezia si schiera con il 3-5-2 con Joronen in porta e Idzes, Svoboda e Sverko. Nel quintetto centrale, Vanoli schiera Candela, Andersen, Tessman, Busio e Bjarkason, mentre in attacco ci sono Pierini e Pohjanpalo. La gara comincia in equilibrio con le due squadre che non riescono a prevalere. Dopo circa mezz'ora, però, è Diakité a spaventare il Venezia con un tiro dalla distanza che però si spegne sui guantoni di Joronen che vola in tuffo. Questo è l'unico squillo dei primi 45'.

Nella ripresa, però, il Venezia torna in campo a ritmi alti e trova la rte al 62' con Pierini che controlla palla al limite della'rea e calcia sotto l'incrocio superando Desplanches. La rete stordisce i siciliani che provano però a reagire senza trovare la rete del pareggio. Il Venezia trova così un successo improtante per guardare con più sicurezza alla finale dei play off di Serie B.