Il Verona vince 2-1 contro la Salernitana: Baroni ottiene la salvezza

Il Verona vince 2-1 contro la Salernitana e ottiene la salvezza in Serie A. I campani hanno cercato di rovinare i piani dei gialloblù, ma non hanno fatto i conti con Suslov e Folorunsho che hanno firmato le reti del doppio vantaggio. Nel finale di partita Maggiore ha cercato di salvare la faccia, ma il suo gol allo scadere è stato buono solo per le statistiche. Marco Baroni è riuscito così nell'impresa di salvare la squadra gialloblù che per diversi mesi ha navigato in cattive acque anche a causa delle vicende giudiziarie del presidente Setti.

La giustizia però ha fatto il suo corso, con il sequestro preventivo delle azioni del club che è stato annullato.

La partita

La gara comincia con il Verona in avanti che si schiera con il solito 4-2-3-1 con Montipò tra i pali, Tchatchoua e Cabal terzini, mentre al come difensori centrali ci sono Dawidowicz e Coppola. A centrocampo la coppia collaudata Serdar-Duda, mentre sulla trequarti Lazovic, Folorunsho e Suslov dietro Noslin. La Salernitana, invece, ha risposto con il 3-4-2-1 con Fiorillo in porta difeso da Pierozzi, Fazio e Pirola. A centrocampo il quartetto Sambia, Coulibaly, Basic e Zanoli, con Kastanos e Tchaouna sulla trequarti dietro a Weissman. Al 12' è Suslov a spaventare i campani con un tiro su calcio di punizione che impegna Fiorillo. 10 minuti dopo è sempre l'esterno a trovare la rete con un tiro preciso all'angolino. Nel finale di primo tempo è Folorunsho a provarci, ma il tiro viene respinto da Fiorillo. Un minuto dopo, al 45'+2, Lazovic ha servito in area il centrocampista ex giovanili della Lazio che stavolta ha superato il portiere avversario firmando il 2-0.

In avvio di secondo tempo, Noslin cerca il 3-0, ma il tiro dal cuore dell'area finisce largo sulla sinistra. Al 55' ci prova di nuovo l'attaccante che colpisce di testa, ma Fiorillo respinge il tiro dell'olandese. La partita prosegue poi molto equilibrata, con la Salernitana che non vuole perdere la faccia e alza il ritmo. All'80' Folorunsho spaventa di nuovo i campani con un tiro che finisce sul palo sinistro. Dopo due minuti, Maggiore segna il gol del 2-1 che addolcisce solo la pillola della sconfitta.