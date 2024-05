L'orda della Pentecoste a Lignano: turisti senza freni, alcol e rifiuti ovunque, città ridotta a una discarica

LIGNANO - Le prime giornate del ponte di Pentecoste (giovedì e venerdì) non si erano visti molti turisti d'Oltralpe, forse trattenuti dal tempo incerto. Ma sabato si è invece assistito alla calata di una marea di persone, ad un'autentica invasione. Nella notte tra sabato e domenica, poi, il gran finale. E ieri mattina gli effetti della movida notturna si sono visti tutti, con la cittadina balneare trasformata in un vero e proprio cantiere: tutti al lavoro per ripulire i "danni" della notte brava.