Furto a Tavagnacco. Ladro solitario entra in un ristorante del centro e ruba il fondo cassa. Il colpo ripreso dalle telecamere

TAVAGNACCO - Colpo al ristorante pizzeria "Al Fogolar" di Feletto Umberto nel comune di Tavagnacco (UD). La spiacevole visita notturna è stata ripresa dalle telecamere a circuito chiuso del locale, che hanno "catturato" i vari spostamenti dell'uomo che, dopo essersi coperto la testa con il cappuccio della felpa e aver indossato i guanti, è entrato in azione. Effratta la porta d'ingresso con un arnese, si è diretto verso il bancone, quindi, la cassa, dalla quale ha portato via circa 1000 euro in contanti e due palmari utilizzati per le ordinazioni.