Roma-Bayer Leverkusen: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

L'Olimpico abbraccia la Roma che giovedì sera affronterà il Bayer Leverkusen neo campione di Germania nella semifinale d'andata di Europa League.

De Rossi contro Xabi Alonso, due allenatori giovani ma con le idee molto chiare e che amano far giocare le loro squadre in maniera propositiva. I giallorossi ritrovano Romelu Lukaku che in Europa League solitamente si accende, come ha fatto con l'Inter al suo primo anno, quando portò i nerazzurri in finale.

Orario

Il match tra Roma e Bayer Leverkusen, valido per la semifinale d'andata di Europa League, andrà in scena allo stadio Olimpico giovedì 2 maggio alle ore 21.

Dove vederla in tv e streaming

Roma-Bayer Leverkusen sarà visibile in diretta in chiaro su Rai Uno e su DAZN e Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (253). Match disponibile anche in streaming su RaiPlay, app Dazn e Sky Go e NOW.

Probabili formazioni

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Stanisic, Kossounou, Tah, Hincapié; Xhaka, Palacios; Frimpong, Wirtz, Grimaldo; Boniface. All. Xabi Alonso.

Squadra arbitrale

A dirigere l'incontro tra Roma e Bayer Leverkusen sarà Francois Letexier che sarà coadiuvato dagli assistenti Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, mentre Jerome Brisard e Willy Delajod saranno al Var. Rade Obrenovic, invece, il Quarto Ufficiale.