Catanzaro-Brescia: dove vedere i play off di Serie B, orario e probabili formazioni

I play off di Serie B sono alle porte con Catanzaro e Brescia che si affrontano negli ultimi atti del campionato per arrivare in Serie A. I calabresi sono arrivati quindi in classifica a sette punti dalla Cremonese e hanno sfiorato l'approdo diretto nelle semifinali.

I giallorossi sono una vera e propria favola della serie cadetta avendo ottenuto solo la passata stagione la promozione dalla Serie C. Il Brescia manca dal calcio delle grandi italiane dal 2020 e, dopo una retrocessione mancata grazie al ripescaggio per il fallimento della Reggina, ora sta cercando di risalire.

Quanto guadagna chi viene promosso in Serie A: al Como e al Parma circa 25 milioni di euro

Dove vedere Catanzaro-Brescia

Catanzaro-Brescia comincia oggi alle ore 20.30. La partita è disponibile in diretta televisiva su Dazn e su Sky, al canale Sky Sport 252. Inoltre, la gara è visibile anche in diretta streaming grazie all'applicazione ufficiale di Dazn, così come su Sky Go e Now.

Probabili formazioni

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Situm, Brighenti, Antonini, Scognamillo; Sounas, Pontisso, Petriccione, Vandeputte; Iemmello, Ambrosino. All. Vivarini.

Brescia (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Papetti, Jallow; Besaggio, Paghera, Bisoli; Galazzi, Bjarnason; Moncini. All. Maran.

Come funzionano i play off

Catanzaro-Brescia è a gara secca e non ci sono andata e ritorno. In caso di pareggio si va ai supplementari e in caso di ulteriore equilibrio al triplice fischio non si passerà per i calci di rigore, ma si qualificherà il club che ha avuto il miglior piazzamento in classifica ovvero il Catanzaro.

In semifinale, invece, la vincente dovrà sfidare la Cremonese sarà andata e ritorno. La prima partita verrà disputata in casa del club che è passato per i quarti di finale. Questo turno è ancora più duro rispetto al precedente perché in caso di pareggio non verranno disputati neanche i supplementari. La partita terminerà al 90' (più eventuale recupero) e passerà al turno successivo la squadra con il miglior piazzamento in Serie B.

