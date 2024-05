Sinner al Roland Garros? Ecco come sta Jannik, dal recupero alla partenza per Parigi: parte l'assalto allo Slam

Jannik Sinner si prepara per tornare in campo per il Roland Garros e, come riporta Sky Sport, è in viaggio verso Parigi per prendere parte al torneo che si tiene sulla terra rossa. Il ventiduenne vuole riprendere la scalata al primo posto della classifica Atp. Il tennista si è dovuto fermare nelle scorse settimane a causa di un problema all'anca che lo ha costretto a saltare gli Internazionali di Roma. I problemi erano cominciati già nell'Atp di Monte Carlo, mentre a Madrid si sono fatti sentire ancora più forti tanto da costringere il classe 2001 al ritiro.

Il torneo della Capitale è stato saltato per cercare di recuperare e tornare in campo in tempo per il Roland Garros, vero e proprio obiettivo della stagione del classe 2001.

Le condizioni di Sinner

Il tennista in questi giorni ha lavorato per tornare in tempo e recuperare la forma fisica per il secondo Grande Slam della stagione. Il tennista è pronto e per questo ha deciso di raggiungere Parigi per prendere parte al Roland Garros. Le sue condizioni saranno comunque valutate e monitorate nei prossimi giorni, quando scenderà in campo per gli allenamenti veri e propri.

Le preoccupazioni

Le grandi preoccupazioni legate alla condizione di Jannik Sinner sono due. La prima è legata al livello aerobico che, come riporta Sky Sport, potrebbe non essere dei migliori dato che il ventiduenne è dovuto stare fermo nei giorni scorsi. L'altro pensiero destato dalla situazione dell'altoatesino è legato allo stato di salute dell'anca. Forzare la situazione potrebbe significare un peggioramento della situazione con l'articolazione che potrebbe dare problemi anche nei prossimi anni. Per questo, i tifosi si auspicano che il tennista possa tornare in campo solo al 100%.

L'infortunio

Durante l'Atp di Monte Carlo, Jannik Sinner ha accusato un problema all'anca che, però, non gli ha dato troppi problemi. L'articolazione è tornata a farsi sentire al Miami Open, dove l'italiano ha dato forfait dopo aver sconfitto Khachanov. Il ventiduenne era approdato ai quarti di finale, dove avrebbe incontrato Auger-Aliassime, ma la gara è stata definita a tavolino.