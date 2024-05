PADOVA - Maltempo, rinviato l'atteso derby Vicenza-Padova: era il debutto dei biancoscudati nei play off per la scalata alla serie B. La partita dei play off Vicenza-Padova è stata rinviata.

Era grande l'attesa per il derby di stasera, martedì 21 maggio, al Menti che avrebbe segnato il debutto dei biancoscudati nei play off, ma a causa del maltempo e di possibili esondazioni proprio nella zona dello stadio, il match è stato rinviato. Ieri l'Arpav aveva diramato lo stato di allerta rossa e nel pomeriggio si è riunito il Coc (Centro operativo comunale) di Vicenza per fare il punto della situazione. Oggi, intorno alle 14, la decisione.

Il match era in programma allo stadio Menti alle 20.30. Ad annunciare la decisione è stato il Prefetto di Vicenza per motivi di sicurezza legati al maltempo, dopo che il fiume Bacchiglione, che scorre a poche decine di metri dall'impianto, ha superato i 5 metri d'altezza al ponte degli Angeli e la piena è prevista nel pomeriggio. Alla fine ha prevalso la sicurezza e dopo un'attesa di un paio d'ore si è deciso per il rinvio del match che, anche per le tempistiche del calendario, si dovrebbe disputare domani, sempre alle 20.30. Una decisione ufficiale sarà annunciata dopo un nuovo vertice in Prefettura previsto per le 9 di domani.

I tifosi

Erano 1200 i tifosi pronti a sostenere in trasferta la propria squadra in una partita così importante, i biglietti erano andati polverizzati in quattro ore. Il tecnico Oddo ha spronato così i suoi ragazzi: «Dobbiamo cercare in tutti i modi di essere noi stessi sottolinea e lo dico perché ho grande fiducia nei ragazzi, avendo avuto modo di conoscerli bene. Abbiamo una nostra identità, sono convinto che possiamo disputare due gran belle partite e la mia speranza è di vedere in campo quello che proviamo in allenamento dato che in gara entra in gioco anche l'aspetto emotivo».