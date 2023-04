Del Piero: «Diventare presidente della Juventus? Il mio cuore è lì...»

«Quando lo vedo a Torino e vedo quello che il pubblico fa per lui so l'importanza di quest'uomo per la Juventus e penso che quello debba essere il suo posto». L'elogio di Henry a Del Piero chiude un inciso bianconero nello show Champions della Paramount durante Milan-Napoli. L'ex capitano della Juventus era stato incalzato sull'argomento, con una domanda relativa alle sue sensazioni in merito a quello che il club sta passando: "E' normale che ci pensi dopo 19 anni passati lì. Diventare presidente? Ci sono tanti rumors, non sono ancora pronto per dire sì o no ci sono tante cose... però il mio cuore è ancora lì»

“My heart is there” ⚪️⚫️



(and many other things…) pic.twitter.com/cjNpQTZ69i — Juventibus (@juventibus) April 12, 2023