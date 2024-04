Scuola, abilitazione insegnamento medie e superiori: nuovi corsi, posti, requisiti, crediti, costi. Tutte le novità

Importanti novità per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie e superiori. Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto che va a ripartire i posti autorizzati e a fissare i criteri di selezione per l'anno accademico 2023-2024: sono 51.753 i posti disponibili per i percorsi delle istituzioni universitarie e Afam di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Sempre con decreto a firma del Ministro Bernini, è definita anche la quota di posti riservata, del 45 per cento, a favore di chi ha una determinata anzianità di servizio nell’insegnamento. Nell’ambito di questa quota il 5 per cento è destinato ai titolari di contratti di docenza nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni. I 51.753 posti disponibili sono stati individuati considerando il fabbisogno espresso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito su base regionale e per classe di concorso e l’offerta formativa presentata dalle istituzioni universitarie e Afam.