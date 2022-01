CONEGLIANO - Una folla commossa nella chiesa di San Martino ha accompagnato il professor Umberto Prestia nel suo ultimo viaggio . A ssieme alle figlie Patrizia e Paola, ai nipoti e ai parenti , c’era anche Bruna Furlan, la mamma di Alex Del Piero, il campione che con Prestia aveva dato i primi calci al pallone nel campo di San Vendemiano. Accompagnata dal figlio Stefano, e visibilmente commossa la signora De Piero non ha voluto mancare al funerale del primo l’allenatore del campione . In chiesa anche tutta la squadra del 1974 Gabriele Gava , Diego Zanin , Nelso Basei , Gianluca Sartor , Pierpaolo Mazzer , Eddy Buonocchio , Cristian Savian , Gianpietro Zanette , Alberto Bozzetto , Andrea D’Orlando , Denis AmadioFabio Moro .

IL MESSAGGIO

E proprio i ragazzi di mister Prestia, lo hanno voluto ricordare leggendo una lettera condivisa anche da Del Piero che si è stretto idealmente nell’abbraccio dei suoi compagni e di tutta la comunità. « Carissimo p rofessor Prestia, siamo i ragazzi del 74 e siamo qui oggi per darle l’ultimo saluto ma soprattutto per ringraziarla per tutto quello che ha fatto per n oi. Eravamo bambini quando ci ha accolto nei pulcini dell’ A.C. San Vendemiano e ci ha visto crescere giorno dopo giorno. Lei, per noi, non è stato solo un Allenatore, ma prima di tutto è stato un Maestro di vita, un educatore ed un secondo papà. Eravamo un gruppo di singoli ragazzini sprovveduti e sbarazzini e lei ci ha fatto diventare prima una Squadra e poi a mici veri. Ci ha unito per sempre. Un legame indissolubile che oggi ci porta ad essere tutti presenti, anche chi è lontano è presente con il cuore. Non manca nessuno p rof. Quella squadra aveva un leader che a breve il mondo avrebbe scoperto come talento cristallino del calcio mondiale: Alessandro Del Piero. Quante vittorie e quante gioie. Ale è stata la sua più grande soddisfazione. Lei, però, ci ha fatto sentire tutti importanti da Ale al bambino seduto in panchina con la maglia n umero 16. Ci ha fatto capire che per essere una vera squadra nel calcio (e nella vita) bisogna essere uniti. Per essere una squadra vera eravamo tutti indispensabili e tutti avevamo le nostre responsabilità » .

I VALORI

« Ci ha insegnato - continua la lettera - che il c alcio, e lo s port in generale, è e deve essere prima di tutto divertimento. I ragazzi devono gioire nel calciare il pallone. Non ci ha ingabbiato dentro schemi rigidi 4-4-2 o 3-5-2. Lei ci ha lasciati liberi di esprimerci, liberi di vivere la nostra spensieratezza; ha fatto in modo che amassimo lo s port e ci ha resi felici. Attendavamo l’ora dell’allenamento trepidanti per poter stare nuovamente tutti insieme ed apprendere da l ei i valori dello Sport. Attraverso i suoi insegnamenti abbiamo conosciuto i valori della Vita. Questo è sempre stato il suo grande obiettivo. Prima l’uomo e poi il calciatore. Ci creda Professore ci è riuscito: obiettivo raggiunto. Ci ha trasmesso valori come Rispetto, Amicizia, Onestà e cultura della sconfitta. Attraverso il suo esempio ed i suoi insegnamenti siamo diventati ragazzi, uomini e padri migliori. Ci mancherà per sempre p rofessore. Il ricordo di l ei e dei suoi insegnamenti sarà sempre nei nostri c uori » .

L’APPLAUSO