Btp a cinque e dieci anni e CcTeu per complessivi 10,25 miliardi sono il menù dell'asta a medio lungo termine del Tesoro in calendario per fine mese. Nel dettaglio via XX settembre offrirà nell'asta del 29 aprile, il BTp a cinque anni 1/7/2029, in quinta tranche, per un ammontare previsto nella 'forchetta' di 2,75-3,25 miliardi; il BTp a dieci anni 1/7/2034, in quinta tranche, per una forchetta di 3-3,5 miliardi e il CcTeu scadenza 15/4/2032, in prima tranche, per un ammontare tra 3 e 3,5 miliardi. Il regolamento dell'asta è il prossimo 2 maggio. Di seguito il link del Ministero con i passaggi da seguire.

