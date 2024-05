Alena Seredova e David Lee Buffon in lacrime, il toccante messaggio di Thomas: «Difficile la separazione. Alessandro? Fondamentale per mamma»

David Lee Buffon debutta in tv al fianco della mamma Alena Seredova a Verissimo. «Ho la passione del calcio.

Ora ho fatto un intervento e mi sono dovuto fermare sei mesi». Un periodo difficile questo per l'adolescente: «È stato complicato fermarlo per tutti questi mesi - racconta la mamma - però almeno abbiamo avuto tanto tempo per studiare».

Alena Seredova con il figlio David Lee Buffon a Verissimo: il matrimonio con Alessandro Nasi, il tradimento di Buffon e l'amore per la famiglia

Alena e David a Verissimo

Anche David Lee sogna di fare il calciatore, come il papà e come anche il fratello maggiore. «Papà è felice della mia scelta anche se dice che potrei fare altri sport, io però sono attaccante non portiere. Mio fratello Thomas mi manca però ho la camera tutta per me adesso». Louis Thomas avuto da Alena nel 2007 con l'ex marito Gigi Buffon, ha infatti lasciato casa per seguire le orme paterne e il suo sogno di diventare un calciatore professionista: «È stato difficile però alla fine ti rendi conto che lui è felice, sta bene e ti metti l'anima in pace. Io ero preoccupata per David quando Thomas è partito, perché il fratello se ne andava e lui era stato appena operato»

Il rapporto con Alessandro Nasi

L'amore per i figli ha tenuto su Alena nonostante i momenti complicati: «Noi siamo stati in 3 per tanto tempo, quando mi sono separata David aveva 4 anni Thomas 6 ma ce la siamo cavata». Ma poi si cambia argomento. Silvia Toffanin mostra la foto delle nozze tra l'ex modella e Alessandro Nasi in studio, Alena ironizza: «Ai miei figli non piaccio, guardano ragazze diverse da me, bionde»

Il messaggio di Thomas

La conduttrice mostra un video di Luois Thomas: «L'unico momento difficile è stato dopo la separazione da papà ma mamma non ci ha mai fatto mancare nulla. Alessandro ci da consigli utili è una persona fondamentale per mamma. Quando abbiamo saputo che sarebbe arrivata mia sorella (Vivienne Charlotte ndr) l'abbiamo presa bene. Il matrimonio tra mamma e Alessandro sapevo sarebbe arrivato e quando ho visto mamma venire verso l'altare ho visto una persona felice». Alena e David scoppiamo a piangere. «David parla tu non riesco ad andare avanti. Io penso che si da una buona educazione questa poi esce fuori a una certa età esce l'amore e i sacrifici che i genitori fanno»