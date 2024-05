Alena Seredova con il figlio David Lee Buffon a Verissimo: il matrimonio con Alessandro Nasi, il tradimento di Buffon e l'amore per la famiglia

Torna l'appuntamento con Verissimo. Oggi domenica 5 maggio saranno tantissimi gli ospiti dello spettacolo che arriveranno nel salotto di Silvia Toffanin per raccontarsi a cuore aperto tra loro anche Alena Seredova che arriva con David Lee Buffon, il figlio di Alena e Gigi Buffon.

Verissimo, gli ospiti del weekend (sabato 4 e domenica 5 maggio): da Cinzia Leone a Serena Bortone

Il ragazzino, classe 2009, sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata di oggi. In attesa di seguire l'intervista dalle 16.30 su canale 5 scopriamo qualcosa in più sull'ex modella.

Alena Seredova, chi è

Alena Šeredová nasce a Praga il 21 marzo 1978 (ha 46 anni) è una showgirl, modella, attrice e dirigente sportiva ceca naturalizzata italiana. È nata e ha trascorso quasi tutta l'infanzia nel quartiere praghese di Vinohrady con i genitori e la sorella minore Eliška. Entra prestissimo nel mondo della moda.

La separazione da Gigi Buffon

Tra il 2001 e il 2005 è stata legata all'attore e modello Edoardo Costa. Dal 2005 al 2014 è stata legata al calciatore Gigi Buffon, sposato nel 2011, e dal quale aveva già avuto due figli, nati rispettivamente nel 2007 e nel 2009. Il matrimonio finisce a causa di un tradimento di lui.

Il tradimento dell'ex marito

Un dolore fortissimo per l'ex modella che ora però riesce a parlarne. «Andavo allo stadio a tifare, ma tutti lo sapevano. Tutti i cosiddetti amici e conoscenti del calcio alla fine mi hanno detto che lo sapevano… Ho smesso di frequentarli», ha rivelato con tanta amarezza la Seredova ad Harper's Bazar. All'epoca della rottura, la modella scoprì che il marito frequentava Ilaria D'Amico sentendo l'indiscrezione alla radio. Riguardo al rapporto con il suo ex aveva dichiarato in passato: «Non sono una persona che desidera vendetta, ma neppure una che dimentica». Ecco perché non ha mai criticato Buffon: «Altrimenti oggi i miei ragazzi avrebbero potuto leggere cose brutte dette dalla mamma sul loro papà e sono convinta che tutto ciò non andrebbe mai fatto, anche se la ferita è profonda».

Il matrimonio con Alessandro Nasi

Un momento molto difficile quello per Alena che poi poco dopo ha però ritrovato il sorriso grazie ad Alessandro Nasi. «Ci siamo innamorati l'uno dell'altra e del fatto che stiamo bene insieme», dice ad Harper's Bazar. Seredova e Nasi stanno insieme dal 2015, dopo il divorzio della showgirl dall'ex portiere Gianlugi Buffon. Gli anni della separazione per Alena non stono stati facili, ma è ripartita dall'amore dei due figli (avuti dal calciatore): Louis Thomas e David Lee, nati rispettivamente nel 2007 e nel 2009. Poi è arrivato Alessandro Nasi che è riuscito piano piano a conquistarla. Nel 2015 si fidanzano e nel 2020 diventano genitori di Vivienne Charlotte.

Il matrimonio con Nasi

I due si sono sposati a Noto, in Sicilia, il 17 giugno del 2023. Ha indossato tre abiti l'ex modella, uno più bello dell'altro, senza mai strafare. Tre look completamente diversi ma che rispecchiano in pieno Alena Seredova: elegante, sobria, determinata e (finalmente) serena.

Chi è il figlio David Lee Buffon

David Lee Buffon – figlio di Alena e Buffon – è nato nel 2009 ma nonostante la tenera età ha già ben chiara la sua ambizione. Al pari del padre, sogna di diventare un calciatore professionista; attualmente milita nei campionati giovanili e chissà che presto non arrivi a calcare i medesimi palcoscenici che hanno reso grande suo padre Gigi Buffon. David Lee Buffon, oggi debutterà per la prima volta anche in tv: ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin in compagnia di sua madre Alena Seredova. Per il 15enne sarà l’occasione per raccontarsi nella sua tenerezza, sicuramente supportata dall’attrice che in diverse occasioni ha raccontato del suo rapporto viscerale anche con gli altri figli, Thomas Louis e Vivienne.

Dove vive

Durante gli anni in cui è stata legata a Gianluigi Buffon ha vissuto a Torino, per stare vicino all’allora portiere della Juventus. Dopo la fine del matrimonio, Šeredová è rimasta a vivere nei pressi del capoluogo piemontese. Attualmente abita in una lussuosa casa nelle campagne torinesi insieme al compagno e ai tre figli.