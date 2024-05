Diretta GP di Miami: Verstappen al comando, Piastri supera Leclerc, quarto Sainz

Piastri con la McLaren guadagna subito mezzo secondo su Leclerc che ora viene avvicinato forte da Sainz

Piastri scatenato attacca Leclerc e va secondo

4° giro - Verstappen ha 1"6 su Leclerc, 2"2 su Piastri seguito a ruota da Sainz, più staccato Perez

Il replay evidenzia come Perez alla prima curva dopo il via abbia sfiorato Verstappen

2° giro - Verstappen conduce su Leclerc, un ottimo Piastri che nel caos seminato da Perez si è infilato all'inetrno salendo terzo, poi Sainz Perez Norris Hulkenberg Hamilton Tsunoda Russell Stroll Gasly Alonso Ocon Albon Sargeant Magnussen Zhou Bottas e Ricciardo

Parte bene Verstappen, male Leclerc sopravanzato da Sainz, ma Perez alla prima curva tenta un disperato sorpasso alle due Ferrari, va lungo e Sainz deve allargare lasciando il secondo posto a Leclerc

Nato nel 2022, il GP di Miami ha visto un unico vincitore nelle due edizioni precedenti: Verstappen

Inizia il giro di ricognizione

Al box Mercedes la cantante Camila Cabello

Partono con le hard Hamilton e Magnussen, con le soft il solo Bottas, tutti gli altri con le medie

Marc Anthony, 55enne cantante e attore, si è esibito sulle note dell'inno americano

Sono 29 gradi a Miami, mentre l'asfalto ha una temperatura di 47 gradi.

Nessun timore per quanto riguarda il possibile arrivo della pioggia.

È una bella occasione quella che si presenta alla Ferrari nel Gran Premio di Miami. Certo, davanti a tutti c'è sempre la Red Bull-Honda di Max Verstappen, per la sesta volta consecutiva in pole, ma le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz sono subito dietro, in seconda e terza posizione. E tenteranno il colpaccio. Il piano? Una partenza perfetta di Leclerc, prendere a tenaglia Verstappen, con Sainz che proverà a infastidire l'olandese permettendo al compagno di squadra di fuggire. Sarà possibile? La speranza è questa, ma c'è anche un piano B, basato sulla strategia dell'utilizzo gomme. La gara sarà lunga e dunque si proverà a colpire ai fianchi l'avversario. Ma anche la Red Bull ha i suoi piani, che prevede un Verstappen capace subito di allungare e Sergio Perez, quarto in griglia, che avanzerà piano piano superando le due Ferrari per firmare una doppietta. Insomma, è una corsa da gustarsi fin dall'avvio, su un tracciato cittadino non facile, e che può riservare non poche sorprese.