Addio a un pezzo di storia: chiude l'antica osteria Doppio Litro, dove Del Piero era di casa

di Giampiero Maset

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONEGLIANO - Si è chiusa un'epoca all', uno dei luoghi di ritrovo più popolari della città, poco distante dalla Scuola Enologica, in via Cettolini, frequentato da numerosi clienti. Era anche sede dello Juventus Club di Conegliano, dove in passatoera di casa ed è stato ospite molte volte. Hanno abbassato le serrande del Doppio Litro i fratelli Massimo e Nicola Bolzonella, figli di Gigi, morto nell'estate del 2017, e di Gianna Fontana, che è stata la principale artefice del successo del locale, di cui era l'anima. Lo aveva preso in mano quasi mezzo secolo fa, dopo avere cominciato, ancora giovanissima, a lavorare in una gelateria a