Vannacci si candida con la Lega alle Europee, Salvini: «Nella nostra lista in tutti i collegi». Il generale: «Sarò indipendente»

Roberto Vannacci si candida con la Lega alle prossime elezioni europee. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini in occasione della presentazione del suo libro alla Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano: «Sono contento che un uomo di valore come il generale Vannacci abbia deciso di portare avanti le sue battaglie di libertà insieme alla Lega in Parlamento europeo».

«Sono contento – ribadisce – che gli italiani nelle liste della Lega in tutti i collegi elettorali possano scegliere anche il nome del colonnello».

La conferma di Vannacci

«Confermo la mia stima nei confronti del ministro Salvini e sottoscrivo la sua dichiarazione.

Sarò un candidato indipendente che mantiene la propria identità e che lotterà, con coraggio, per affermare i propri valori di Patria, tradizioni, famiglia, sovranità e identità che condivido abbondantemente con la Lega». Così all'Ansa il generale Roberto Vannacci, dopo l'annuncio della sua candidatura da parte del leader della Lega.