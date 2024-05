Il generale e la cronista, il papà del "Reddito di cittadinanza" e il critico d'arte. Benvenuti al Sud, nella circoscrizione dove lo scontro per le Europee si fa più frizzante. Tra vecchie glorie della politica e volti noti catapultati dai capi-partito pronti a contendersi uno ad uno i voti sul territorio. Tanti gli eurodeputati uscenti, pronti a reclamare altri cinque anni a Bruxelles. Ma ci sono anche star della tv e della politica pronti a giocarsi le loro chance, qui nel Mezzogiorno. Come Vittorio Sgarbi, il critico d'arte candidato a sorpresa da Giorgia Meloni nelle sue liste meridionali. È l'ultimo dei nomi schierati da Fratelli d'Italia, l'ex sottosegretario alla Cultura dimessosi a febbraio per le inchieste e le polemiche che lo hanno travolto, ma la cosa non lo turba più di tanto: «Farò come nel 1999, quando presi centomila voti nel Nord-Est», gongola ora che l'annuncio è ufficiale.

Avrà filo da torcere, Sgarbi, perché al Sud Salvini ha schierato il generale Vannacci come capolista della Lega. Anche questa una mossa a sorpresa: ha sfilato all'ultimo, il generale dei Parà, il posto a Valentino Grant, ex coordinatore in Campania scivolato in terza posizione. Sempre con la spilla di Alberto Da Giussano, correrà al Sud un "big" delle preferenze: Aldo Patriciello, ex Forza Italia, un bottino da più di 80mila voti alla tornata europea del 2019. Nel Pd, il Sud ha il volto di Lucia Annunziata, la giornalista ed ex presidente della Rai corteggiata a lungo da Elly Schlein e infine candidata come capolista, fra i mal di pancia delle opposizioni interne. Mentre i Cinque Stelle giocheranno la carta Pasquale Tridico, l'ex presidente dell'Inps ai tempi del governo gialloverde che ha messo la firma sul popolare e discusso Reddito di cittadinanza.

