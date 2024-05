Elly Schlein paragonata a donna Neanderthal, il consulente del Mic Rispoli (Fdi) scrive: «Voleva essere un post simpatico»

È stato costretto a scusarsi Luigi Rispoli, vice presidente del coordinamento cittadino di FdI Napoli, perché è montata una polemica, mista a indignazione, dopo che ha pubblicato sul suo profilo social (che usa, come tutti i politici, per interventi di carattere politico) una foto con un'osservazione e un commento di carattere estetico, in cui paragona i lineamenti della segretaria del Pd Elly Schlein all'immagine (ricostruita in 3D dagli archeologi) della donna di Neanderthal. Ha scritto che le due donne, l'esponente dem e la donna preistorica, sembrano «separate alla nascita...».

Elly Schlein paragonata a una donna di Neanderthal, Rispoli (Fdi) si scusa: «Voleva essere un post simpatico ma non lo è»

Le foto sono accostate l'una accanto all'altra e il post social sfrutta una notizia di ieri, molto importante sul piano archeologico, cioè: il ritrovamento di alcune ossa in Iraq che hanno permesso di ricostruire in 3D il volto di una donna di 130.000 anni fa, che secondo l'esponente di FdI assomiglia a Schlein.

Rispoli è un consulente del Ministero dei Beni culturali.

Molti democratici hanno chiesto la sua rimozione dalla Commissione consultiva per il Teatro del ministero e le scuse del ministro Sangiuliano perché il post è ritenuto «gravemente offensivo e sessista», queste le parole della capogruppo democratica nella commissione Cultura della Camera, Irene Manzi. In sostanza si ritiene che con un uomo non sarebbe stato, e non sarebbe, espressa pubblicamente un'osservazione di questo tipo, di carattere estetico.

Rispoli si è scusato dando la colpa a un collaboratore e dicendo che il post voleva solo far sorridere, che era simpatico. «A volte la fiducia viene mal riposta e qualche collaboratore fa cose che non dovrebbe. Un post che voleva essere simpatico non lo è affatto e per questo chiedo scusa a Elly Schlein», ha scritto sul social X (ex Twitter) dove tutto è iniziato.

Le reazioni dopo le scuse. Valente: «Destra senza argomenti»

«La toppa di Luigi Rispoli é quasi peggio del buco: scaricare la responsabilità sui propri collaboratori non é accettabile. Quel post contro Schlein non era certo simpatico, ma sessista e offensivo. Per la destra senza argomenti il bersaglio é il corpo delle donne. Roba vecchia». Lo scrive su X la senatrice napoletana del Pd Valeria Valente.

«Sangiuliano si scusi, prenda le distanze e rimuova Luigi Rispoli dalla Commissione consultiva per il Teatro del ministero della Cultura». Lo chiede la capogruppo democratica nella commissione Cultura della Camera, Irene Manzi.