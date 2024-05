Esercito, l'età media dei sottoufficiali è di 49 anni. Crosetto: «Troppo alta, non possiamo più permettercela»

L'Italia non può più permettersi un esercito in cui l'età media dei sottoufficiali è di 49 o 47 anni. Soprattutto in vista del servizio che si prospetterà nei prossimi anni. A dirlo è il ministro della Difesa Guido Crosetto, durante la cerimonia del 163° anniversario di costituzione dell’Esercito presso l'ippodromo militare di Tor di Quinto a Roma.

Crosetto: «Età media troppo alta, serve cambiamento»

«Dobbiamo essere chiari e dire che questo tipo di Forze armate - e per il servizio che si prospetterà nei prossimi anni - probabilmente non potrà più permettersi un'età media di 49 anni o 47 per i sottufficiali. Dovrà cambiare la selezione, l'età media, il modo in cui trattiamo una parte del pubblico impiego in modo diverso da un altro».

«Fare il soldato, al quale viene chiesto di essere impegnato 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno e di essere disposto ad andare da una parte all'altra del mondo mettendo a rischio la propria vita, è diverso da un altro lavoro pubblico o privato.

E questa specificità va riconosciuta», ha spiegato Crosetto.

«La sfida del cambiamento è quella più difficile: il mondo è cambiato, l'esercito deve adeguarsi. E' difficile adeguarsi ma questa sfida non riguarda solo la Difesa ma anche il Parlamento e tutte le istituzioni e anche l'industria» ha concluso il ministro della Difesa Crosetto all'Anniversario dell'Esercito.

L'età media dell'esercito: i dati

Nel 2023 le forze armate contavano 160mila unità: 93.800 militari nell’Esercito, 28mila circa in Marina e 38mila in Aeronautica. L'età media dei marescialli è in effetti alta: 52,9 anni nell’Aeronautica, 49,21 anni nell’Esercito e 50 anni circa in Marina. Per gli ufficiali di Marina l'età media è di 45, mentre per Aeronautica ed Esercito è di 46.