Testate nucleari russe, Lukashenko: «Ne ospitiamo decine in Bielorussia. Rischiamo l'apocalisse nucleare»

Guerra in Ucraina, cosa succede? In Bielorussia sono già state schierate «diverse decine» di testate nucleari russe, secondo quanto annunciato oggi dal presidente Alexander Lukashenko, citato dalla Tass.

Lukashenko: rischio apocalisse nucleare

Se l'Occidente continua a fare pressioni sulla Russia, si rischia «l'apocalisse nucleare». E' l'avvertimento lanciato dal presidente bielorusso Alexander Lukashenko, secondo cui «una parola incauta, un movimento potrebbero causare un conflitto armato fino all'uso di armi nucleari». In un discorso dinanzi all'Assemblea popolare, Lukashenko ha affermato che, in caso di aumento della tensione interna in Russia, Mosca potrebbe utilizzare tutto il suo arsenale. «Sarebbe l'apocalisse», ha detto.

Gli Stati Uniti sono «direttamente coinvolti» nel conflitto in Ucraina, ma ciò non potrà cambiarne l'esito. Lo ha affermato oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando l'annuncio di Washington di avere già inviato segretamente missili Atacms alle forze di Kiev. La Russia raggiungerà comunque i suoi obiettivi e questa assistenza militare «causerà ulteriori problemi alla stessa Ucraina», ha aggiunto Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti.

SATELLITE NUCLEARE

Gli Usa nel frattempo, ritengono che «la Russia stia sviluppando un nuovo satellite dotato di un ordigno nucleare». Lo ha detto il Consigliere per la sicurezza nazionale a proposito del veto posto da Mosca all'Onu sulla risoluzione elaborata da Usa e Giappone sulla prevenzione delle armi nucleari nello spazio. «Abbiamo sentito il presidente Putin affermare pubblicamente che la Russia non ha intenzione di schierare armi nucleari nello spazio. Se così fosse, non avrebbe posto il veto su questa risoluzione», ha aggiunto il funzionario della Casa Bianca.