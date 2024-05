Nei prossimi mesi l'aeronautica israeliana dirà addio ai suoi vecchi sistemi di difesa aerea Patriot, sostituendoli con difese aeree più avanzate. Secondo quanto riferito sul sito dell'esercito israeliano, lo schieramento Patriot, noto come “Yahalom'” che in ebraico significa diamante, sarà chiuso definitivamente entro due mesi. Una decisione che potrebbe però favorire l'Ucraina, come riporta il sito di informazione Usa “Business Insider”

«Attualmente stiamo riducendo il numero di batterie fino a quando l'intero sistema non sarà chiuso», ha precisato il capo del 138° battaglione dell'Aerial Defense Array, che gestisce il Patriot. Le batterie di missili Patriot furono schierate con successo contro i missili Scud, lanciati dall'Iraq su Israele durante la Guerra del Golfo del 1991. Il sistema di difesa statunitense entrò ufficialmente in servizio quello stesso anno, ma ha effettuato la sua prima intercettazione solo nel 2014, abbattendo un drone lanciato dalla Striscia di Gaza. Nel decennio successivo, secondo i militari, il sistema, progettato per abbattere gli aerei, ha intercettato solo circa 10 obiettivi, incluso un aereo caccia siriano che aveva violato lo spazio aereo israeliano nel 2018.

I PATRIOT

L'esperienza di Israele e Ucraina con i Patriots non avrebbe potuto essere più diversa. Israele ritiene insufficienti le prestazioni dei Patriots. Da quando ha ricevuto i suoi Patriots, con missili intercettori PAC-2 e PAC-3 , all’inizio del 2023, l’Ucraina li ha invece utilizzati con successo per abbattere il missile russo Kinzhal , che la Russia ha pubblicizzato come un’arma ipersonica inarrestabile e, all’inizio di quest’anno, sono stati utilizzati verso almeno un lanciatore vicino alla prima linea, abbattendo una dozzina dei migliori aerei da combattimento russi.

LA DECISIONE

Il Patriot è solo una parte dello scudo missilistico israeliano, che è stato pesantemente messo alla prova dall'Iran e dai suoi delegati in seguito agli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre. «Israele è da tempo alla ricerca di un sistema più avanzato e di propria produzione per integrare o sostituire il Patriot», ha spiegato a “Business Insider” Ryan Bohl, analista senior del Medio Oriente e del Nord Africa presso il Rane, la società di intelligence sui rischi, «Che questo avvenga non molto tempo dopo la raffica di missili dell'Iran contro Israele non è una grande sorpresa», ha detto Bohl. «Penso che Israele consideri il Patriot obsoleto e troppo costoso per tenere il passo, dato il risultato ottenuto con i sistemi più recenti, durante quella raffica. Il missile Stunner, in particolare, ha un raggio d'azione più lungo contro le minacce aerodinamiche (fino a 300 chilometri, secondo le notizie diffuse) rispetto ai 160 chilometri dei missili GEM-T del PAC-2", ha detto Borsari. «I due sistemi hanno un raggio di ingaggio simile per le minacce balistiche, sebbene la capacità di raggio massimo delle Sling di David sia probabilmente superiore ai missili PAC-3 del Patriot».

GLI ESPERTI

L'analista della Cepa ha osservato che il radar ELM-2084, montato su camion Sling di David aggiunge vantaggi in termini di “manovrabilità e rapida ridistribuzione”. «Gli intercettori Sling di David sono progettati anche per contrastare attacchi di saturazione e multi-minaccia come quello recente lanciato dall'Iran, grazie alla loro integrazione con l'Iron Dome a corto raggio», ha affermato Borsari a Business Insider. Bohl ha sottolineato che la Fionda di David è efficace per intercettare «attacchi a bassa quota e/o tracciare i proiettili nemici». Ha anche osservato che il missile Stunner è significativamente più economico e, quindi, più conveniente rispetto alla sua controparte Patriot. Israele aveva precedentemente rifiutato una richiesta degli Stati Uniti per i suoi missili Hawk d’epoca , a lungo in deposito e fuori servizio, per l’Ucraina.

L'UCRAINA

Gli analisti ritengono che potrebbe non essere necessariamente il caso dei Patriot. «Penso che sia del tutto possibile che Israele approvi un potenziale trasferimento di questi Patriots negli Stati Uniti e da lì poi in Ucraina», ha detto Bohl. «Certamente, dal punto di vista israeliano, considererebbero questo gioco corretto, poiché la guerra della Russia in Ucraina ha contribuito a prosciugare le tanto necessarie munizioni da 155 mm di cui Israele stesso ha bisogno». Se i Patriot alla fine non finiscono in Ucraina, non è inconcepibile che possano essere trasferiti in un paese della regione. La Giordania ha chiesto agli Stati Uniti di schierare un missile Patriot sul suo territorio in ottobre e ha contribuito a intercettare lo sbarramento iraniano il 13 aprile. «Il trasferimento di questi Patriot ad altri paesi terzi come la Giordania o anche agli alleati arabi del Golfo come gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrein o anche l'Arabia Saudita, penso sia anche nelle carte, poiché gli Stati Uniti cercano di rafforzare le difese aeree in tutta la regione», ha detto Bohl. Borsari sostiene che è fondamentale che gli Stati Uniti e i paesi europei acquisiscano le batterie israeliane PAC-2 per l’Ucraina. «Sebbene non siano sufficienti a coprire l'intero fronte, migliorerebbero significativamente la difesa aerea dell'Ucraina mentre la Russia continua ad aumentare i suoi attacchi terroristici contro le città ucraine», ha detto Borsari. «Mentre Israele finora ha resistito alle richieste di fornire all'Ucraina sostegno militare, le pressioni degli Stati Uniti e di altri potrebbero consentire questo trasferimento. Anche il passaggio alla Giordania è possibile, anche se, date le circostanze, i paesi occidentali farebbero e dovrebbero dare priorità all'Ucraina».