Harry incontrerà il padre a Londra l'8 maggio: «E' molto preoccupato per la salute del Re». Ma William non si farà vedere

L'8 maggio il principe Harry incontrerà suo padre re Carlo per la seconda volta dopo la diagnosi choc di cancro.

Il Duca di Sussex tornerà a Londra dove parteciperà a una cerimonia presso la Cattedrale di St Paul per celebrare il decimo anniversario degli Invictus Games e si troverà a pochi chilometri da dove suo padre, sempre mercoledì, parteciperà a un altro evento alla stessa ora.

Kate, come sta la principessa? Parla in pubblico la stilista Arrieta che veste i figli George, Charlotte e Louis e dice: «Stanno attraversando l'inferno»

L'incontro

Secondo quanto riferito, Harry, 39 anni, è "molto ansioso" di vedere il padre durante il suo viaggio a Londra e si dice che abbia "mantenuto contatti regolari" con Carlo, 75 anni, da quando ha annunciato di avere un cancro. Dopo aver recentemente annunciato che riprenderà i suoi doveri pubblici, il Re parteciperà alla prima festa in giardino dell'anno a Buckingham Palace a partire dalle 16 di mercoledì. La festa in giardino e la cerimonia degli Invictus Games dovrebbero concludersi intorno alle 18, consentendo ai due di incontrarsi di persona per la prima volta da febbraio, riferisce il Sun. «È chiaro che non vede l'ora di vedere suo padre mentre continua il suo recupero, anche se la maggior parte delle persone si aspetta un'altra riunione di qualche tipo la prossima settimana», ha aggiunto la fonte.

Non vedrà William



Tuttavia, qualsiasi incontro non includerà la presenza del principe William. Giovedì, William sarà probabilmente lontano da Londra e venerdì avrà impegni in Cornovaglia e nelle Isole Scilly. «La loro relazione rimane estremamente fratturata. Harry ha espresso in privato il desiderio di incontrare suo fratello, ma ora non è il momento. Harry, 39 anni, arriverà a Londra martedì e resterà tre giorni. Sarà la sua seconda volta in Gran Bretagna quest’anno, dopo il viaggio di febbraio per vedere suo padre, il giorno dopo che era stato annunciato che Charles aveva un cancro.

Harry poi raggiungerà sua moglie Meghan in Nigeria, dove erano stati invitati a parlare degli Invictus Games. È la prima visita della coppia nel paese dell'Africa occidentale. Il Duca e la Duchessa di Sussex torneranno quindi direttamente negli Stati Uniti senza fermarsi in Gran Bretagna.