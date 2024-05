SPINEA - Dall’Academìa Veneta di danza e balletto di Spinea a Milano: un 13enne è stato ammesso alla Scuola di ballo dell’Accademia Teatro alla Scala. Si realizza il sogno di Lorenzo Dinon, giovanissimo talento miranese che dopo aver superato le audizioni (classe di tecnica maschile) è stato ammesso al quarto corso della prestigiosa Scuola di ballo dell’Accademia del Teatro della Scala di Milano.

Era il 24 luglio 2021 quando la mamma di Lorenzo, Silvia, contattò telefonicamente la professoressa Clara Santoni, una delle insegnanti operative nel Veneto con profonda conoscenza nell’ambito dell’insegnamento del balletto, per chiedere un’audizione, nella speranza di poter far frequentare al ragazzo l’Academìa Veneta di Danza e Balletto, una scuola che ha preparato moltissimi allievi ad intraprendere la professione di ballerino. A breve il giovane allievo aveva iniziato lo studio professionale, frequentando le classi collettive di balletto classico, di repertorio, di contemporaneo, di potenziamento e le lezioni di tecnica maschile tenute dal ballerino primo solista di San Pietroburgo, Dimitry Savinov.

Contemporaneamente frequentava anche le lezioni in preparazioni di concorsi e le lezioni individuali temute da Santoni, che è diplomata al Teatro alla Scala di Milano, alla Royal Ballet School di Londra, alla Royal Academy di Londra e laureata in area artistica balletto classico. Lorenzo fin da subito ha dimostrato di aver talento per la danza, tant’è che nel 2022 vinse il prestigioso premio MAB (Maria Antonietta Berlusconi) come solista. Quest’anno la scelta di prepararsi per sostenere l’audizione alla scuola di Ballo scaligera.

Nei giorni scorsi la notizia tanto sperata: Lorenzo è stato ammesso al quarto corso e da settembre si trasferirà a Milano, frequenterà il liceo Coreutico e inizierà il percorso professionale riservato ai talenti della danza. "È un giorno di festa all’Academía Veneta, festa per un Academìno tanto benvoluto da tutti - conclude Santoni -. Un allievo esemplare che ha riposto fiducia nei suoi insegnanti, ascoltando consigli preziosi e correzioni, seguendo ciò che loro trasmettevano. E i risultati si sono visti, culminando in questo primo grande traguardo. Non è un arrivo, è una partenza in grande stile riservata ai talenti nella scuola tra le più prestigiose al mondo”.

E per lui anche i complimenti di tanti concittadini di Spinea e Mirano, che in queste ore tramite l’Academìa gli stanno augurando un futuro di grandi soddisfazioni nella danza e nello studio.