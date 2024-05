MIRANO - Grandi star senza dimenticare la solidarietà. A un mese dalla partenza, mercoledì la serata ufficiale di presentazione del Mirano Summer Festival, in programma dal 28 giugno al 28 luglio. L'altra sera al ristorante al Sogno di Scaltenigo si è tenuta la presentazione ufficiale dell'evento dell'estate miranese con Paolo Favaretto, patron del festival, e Michele Ruffato di "Contatto", che hanno accolto sul palco alcuni dei protagonisti di questa nuova edizione. Con l'aiuto della voce del Mirano Summer Festival, Chiara Perale, la serata è stata scandita dagli ospiti presenti, a partire dal sindaco Tiziano Baggio insieme alla vicesindaco Maria Giovanna Boldrin, cui sono seguiti Laura Zanardo, presidente di Avis Mirano, Giovanni Paolino, presidente della Fondazione Città della Speranza, Rudy Zanatta dell'associazione i Sogni, Francesco Quaggia di Italfix, uno dei più noti e longevi sostenitori della manifestazione.

"MAGGIORENNE"

«Il Summer Festival quest'anno compie 18 anni e noi siamo fieri che questo straordinario evento continui a crescere e ad essere una fonte di attrattività per la città di Mirano»" commenta il sindaco Tiziano Baggio. «Non dobbiamo dimenticare di ringraziare i volontari dell'Associazione Volare che mettono a disposizione il loro tempo e la loro professionalità per realizzare l'evento» aggiunge la vicesindaco Boldrin. Solidarietà come valore fondante della manifestazione che, oltre ad attrarre grandi artisti nazionali come i The Kolors, Achille Lauro, Loredana Berté, Raf e i Ricchi e Poveri, conferma la propria collaborazione con associazioni ed enti benefici del territorio. «Siamo felici di continuare questa iniziativa intrapresa insieme al Mirano Summer Festival - sottolinea Laura Zanardo di Avis Mirano -. Siamo felici di poter raggiungere tramite l'organizzazione, tanti giovani e coinvolgerli nell'importanza della donazione di sangue».

CITTÁ DELLA SPERANZA

Per la prima volta quest'anno verrà coinvolta anche La Fondazione Città della Speranza di Padova «Abbiamo accettato con grande entusiasmo la collaborazione con il Summer - interviene il presidente Giovanni Paolino -. Noi quest'anno festeggiamo l'anniversario dei 30 anni: vogliamo allargarci e questa iniziativa sicuramente ci aiuterà». Per il pubblico presente poi sul palco sono saliti Tracy Spencer e Johnson Righeira che saranno protagonisti del Summer Festival il 28 luglio con "La macchina del tempo 80". Il patron del festival Paolo Favaretto ha ringraziato calorosamente i presenti sottolineando quanto importante sia l'aspetto solidale di tutta la manifestazione: «Non dimentichiamo che il Mirano Summer Festival rimane un punto di riferimento per tante famiglie nel territorio, un luogo in cui trovare divertimento e buona musica durante l'estate. Siamo fieri dei risultati raggiunti e che oggi il Summer sia stimato tra gli eventi musicali di fama nazionale, come dimostra il livello degli artisti che parteciperanno. Ringrazio gli sponsor e tutti i volontari che ci aiutano in questa grande festa collettiva». Il programma del Mirano Summer Festival e le modalità di acquisto dei biglietti dei concerti è consultabile sul sito miranosummerfestival.it