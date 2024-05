Maltempo in Veneto e Fvg, nubifragio tra Mogliano e Mestre: alberi sulla ferrovia, treni in ritardo. Tronco sulle auto a Padova. Piogge intense, fino a 10 mm in 6 ore - Ecco dove

Maltempo in Veneto e Fvg, gi aggiornamenti di oggi, venerdì 31 maggio. La regione ha vissuto un'altra nottata di forti perturbazioni, con piogge intense e temporali che hanno interessato in mattinata l'alto Veneziano, spostandosi poi verso il Friuli.

Un nubifragio si è abbattuto tra il Trevigiano e il Veneziano. Aperti i bacini di laminazione nel Vicentino.

Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia si registrano una settantina di interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione, particolarmente colpita la zona di Lignano Sabbiadoro. Il personale del comando di Trieste ha eseguito 10 interventi, 7 quelli portati a termine dai Vigili del fuoco di Pordenone e 3 per Gorizia.