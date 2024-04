MIRANO - Nella giornata delle celebrazioni per la Festa della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo, la città come di consueto, è stata invasa da migliaia di persone in occasione della 44. edizione di Fiori a Mirano.

120 spazi espositivi, per la stragrande maggioranza dedicati esclusivamente ai fiori, e le tanto attese premiazioni legate agli allestimenti e alle vetrine. Il concorso "Vetrine in fiore" ha visto al primo posto Rosa e Rosa "per l'invito a liberarci dalle nostre gabbie", seguito da Math "per i messaggi fioriti che invitano a essere se stessi", terzo Biliardo "per il colorato allestimento a tema"; menzione speciale a Il Calzolaio "perché ogni giorno indossiamo la semplicità, e alla Pasticceria Tiepolo "per l'invito a una bella scampagnata fiorita". "Miglior Espositore" è stato decretato Giovanni Chinellato per "il bell'assortimento di stagionali in fiore"; Premio speciale a Berton per il colorato allestimento della piazza. La premiazione si è tenuta sul palco, di fronte al Municipio, alla presenza del sindaco Tiziano Baggio, della vicesindaco Maria Giovanna Boldrin e del presidente della Pro Loco Roberto Gallorini. «Siamo fieri di poter dire che tutti coloro che sono appassionati del mondo del giardinaggio e sono alla ricerca di novità e professionalità, si sono dati appuntamento qui a Mirano» commenta soddisfatto Gallorini.

IN ATTESA DEL GIRO

Non solo fiori ma anche eventi e intrattenimento. Di colore rosa tutte le decorazioni floreali intorno all'ovale della piazza e sulla facciata del Municipio e le grandi oche della Pro Loco, a celebrare in anticipo il Giro D'Italia che passerà proprio per il centro il prossimo 23 maggio. Quest'anno è stato allestito un giardino dedicato ai più piccoli ideato dall'istituto di agraria in collaborazione con gli studenti e gli insegnanti, che per tutta la giornata sono rimasti a disposizione per fornire informazioni anche relative al loro corso di studi. Lo stand Sos Verde con il suo esperto di giardinaggio, poi, ha fornito consulenza gratuita sul mondo delle piante e dei fiori. La festa, che ha avuto inizio alle 9.30 della mattina, è proseguita poi per tutta la giornata con una partecipazione davvero straordinaria. «Vogliamo che chi sceglie di venire a Mirano, sappia di trovare prodotti che altrove non troverebbe - spiega Gallorini -. Crediamo come Pro Loco che le manifestazioni, se ben organizzate, possano attrarre un turismo di qualità, che ricerca eccellenza. In questo modo la ricaduta economica e l'attrattività della città stessa potranno solo crescere».