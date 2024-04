Festa del 25 aprile, il presidio di Palestina Libera interrompe l'intervento del sindaco Alessandro Ciriani

PORDENONE - "Palestina libera", è il grido che arriva da un piccolo presidio di manifestanti in piazzale Ellero durante la cerimonia del 25 Aprile che cerca di disturbare e interrompere il discorso del sindaco Alessandro Ciriani, intervenuto per ultimo alla cerimonia. Il presidio, per quanto esiguo, è stato subito bloccato dalle forze dell'ordine.

Ultimo aggiornamento: 11:00

