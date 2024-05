Elodie, il look super sexy sul palco dell'Arena di Verona: la scollatura è da urlo

Elodie è stata tra le grandi protagoniste del primo concerto organizzato all'Arena di Verona per Una Nessuna Centomila: sul palco ha duettato prima con Tananai sulle note di Tango, poi con la "padrona di casa" Fiorella Mannoia, che si è esibita con lei in una esclusiva versione di Due, brano con cui partecipò al Festival di Sanremo nel 2023. Il concerto andrà in onda differita su Rai 1 mercoledì 8 maggio ma sui social è già possibile trovare qualche piccola anteprima.

La scollatura vertiginosa

La cantante ha sfoggiato un look super sexy reintepretando il classico tubino nero. Ha scelto un modello a maniche lunghe con una scollatura vertiginosa che ha lasciato il décolleté in evidenza. Non sono mancati i tacchi a spillo e un tocco scintillante con un choker metallico.

Anche per quanto riguarda il beauty look ha scelto l'effetto dark: ha abbinato i capelli nerissimi e legati in un raccolto a un rossetto total black. Risultato? Una bomba sexy.