JESOLO - «L'allestimento della spiaggia è in corso. Invitiamo tutti a tutelare l'immagine della città: il Comune se necessario si tutelerà anche in sede giudiziaria». Poche, ma chiare parole. A pronunciarle è il sindaco Christofer De Zotti, che interviene sulla questione concessioni demaniali, soprattutto dopo le tante polemiche di queste settimane che ormai hanno fatto letteralmente il giro di tutta Italia anche per effetto dei ricorsi al Tar.

La questione, oltre che delicata, è anche nota. Da una parte ci sono i concessionari uscenti della Umg 5, il Consorzio Stabilimenti centrali riuniti scarl e il Consorzio Marconi srl, che hanno presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale contestando la procedura di assegnazione. Dall'altra, invece, ci sono i nuovi concessionari, ovvero la Cbc srl formata dalla famiglia Mario Moretti Polegato, famiglia Menazza e dall'imprenditore Alessandro Berton, e la Sebi srl di Alessandro Iguadala. Il Tar si esprimerà domani sulla richiesta di sospensiva dopo che quella "urgente" è già stata respinta, ma da settimane ormai la tensione non placa. Addirittura sulla spiaggia sono stati sigillati bagni, docce e chioschi, mentre da giorni ormai vari turisti telefonano negli hotel di riferimento per chiedere se ci sarà o meno il posto spiaggia. Per questo ora il Comune ha lanciato un appello ad abbassare i toni.

DANNO D'IMMAGINE

In seguito al rilievo mediatico nazionale assunto dal tema dell'affidamento delle concessioni balneari, dal Comune di Jesolo è stato evidenziato che, nonostante «bizzarre e alcune volte false ricostruzioni», la preparazione della spiaggia sta procedendo come da programmi e da tradizione, senza ritardi particolari. Nella zona est i consueti lavori di ripascimento dell'arenile proseguono senza sosta e nei tempi programmati. Nel resto del litorale, eccetto un comprensibile rallentamento che riguarda le due Unità minime di gestione (Umg) oggetto di recente comparazione, la spiaggia è allestita e pronta per l'avvio della stagione balneare fissato da ordinanza il 18 maggio. Per ciò che attiene le procedure di assegnazione delle 16 Umg, 4 hanno già concluso il percorso di evidenzia pubblica e gli operatori uscenti hanno già ottenuto la nuova concessione ventennale. Per ulteriori 2 Umg con pubblicazione terminata senza istanze in concorrenza sono in corso le procedure con il rilascio della concessione, anche in questo caso gli affidatari sono i vecchi concessionari. Per 2 Umg con comparazione finita attualmente vige il regime di anticipata occupazione. Per le restanti 8 Umg con concorrenza è prevista la comparazione. Per ciò che riguarda i chioschi, delle 52 strutture esistenti sono 45 quelle che possono già operare con la garanzia del rispetto delle normative attualmente vigenti e i restanti 7 possono farlo in forza di un'anticipata occupazione che si trova in fase di rilascio.

«Le recenti vicende giudiziarie aggiunge il sindaco - confermano ulteriormente la correttezza dell'attività svolta dal Comune, che ha permesso di offrire una copertura giuridica sufficientemente forte da garantire, laddove le procedure non sono ancora terminate, le condizioni di una proroga ex lege sostenibile. Queste scelte hanno consentito al sistema giuridico di mettersi al riparo da vuoti e caos normativi nonché da situazioni che, come sta accanto in molte parti d'Italia, rendono totalmente provvisoria e a rischio la stagione balneare alle porte. Nondimeno, ciò che è applicato a Jesolo è esattamente quello che viene messo in atto in tutti i comuni della costa veneta». Il dirigente del settore sicurezza e gestione del territorio del Comune di Jesolo firmerà nelle prossime ore l'ordinanza delle attività balneari. Il documento stabilisce che la stagione balneare è compresa per quest'anno nel periodo tra il 18 maggio e il 22 settembre.