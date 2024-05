VENEZIA - La lotta alle istituzioni deve partire dal basso, e loro così han fatto. Han scelto per l’appunto il punto più in basso della loro auto, la targa, e hanno lavorato di martello e scalpello per cesellarne una di nuova, modificandone i caratteri ed eliminando qualunque richiamo o riferimento alla Repubblica italiana. Per loro, sedicenti apolidi (indipendentisti?), quello non è il loro Stato e di certo non li rappresenta.