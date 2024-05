David di Donatello 2024, le pagelle dei look: Cortellesi non delude (9), Fanelli brillante (8), Ramazzotti da capogiro (10)

L' attesa è finita: tutto pronto per la 69esima edizione dei David di Donatello 2024 e noi ci auguriamo che a brillare non siano soltanto le statuette ma anche i look delle star. La prestigiosa cerimonia si terrà nel Teatro 5 di Cinecittà, il preferito del regista Federico Fellini e tempio del cinema nazionale e internazionale. Aspettative alte: ci auguriamo che gli abiti indossati dai protagonisti siano iconici quanto la location. Una serata che si prospetta ricca di emozioni con i grandi nomi del panorama cinematografico italiano e internazionale. Si... ma in quale veste? In fondo, anche l'occhio vuole la sua parte. Chi sarà ad indossare l'abito più sorprendente nella serata dedicata al grande cinema italiano?