Jesolo, tabaccaio trovato morto in casa: non si esclude l'ipotesi di omicidio. La cugina: «Era una persona riservata, non aveva nemici»

JESOLO - Tragedia a Jesolo Paese in via Antiche Mura, forse un omicidio. È stato trovato morto in casa un tabaccaio 64enne, Roberto Basso con attività al Lido.

Le testimonianze

L'uomo, celibe, viveva da solo: fino a qualche tempo fa era in casa con l'anziana madre. Il corpo del 64enne è stato trovato nel magazzino dell'abitazione. Sul posto i carabinieri della stazione di Jesolo e della Compagnia di San Donà che stanno effettuando i rilievi e gli specialisti della medicina legale di Padova.

Intorno alle 18.15 sono arrivati anche i familiari della vittima. La cugina Gina Basso era una delle vicine di casa e al Gazzettino ha raccontato: «Roberto era una persona riservata ma tranquilla, se ne stava per conto suo ma non aveva nemici. Non saprei spiegarmi un eventuale omicidio. C'erano ogni tanto delle persone poco raccomandabili che giravano e sembrava tenessero d'occhio le case».

