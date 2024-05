Gran ballo delle debuttanti a Venezia, vince una coppia padovana

VENEZIA - Un luogo straordinario con una storia quasi millenaria, una delegazione dei migliori ballerini della Scala, uno chef di fama mondiale, tanti artisti, stilisti e aziende tra le più apprezzate a livello internazionale e un’orchestra guidata da un maestro conteso dai migliori teatro del mondo. È la ricetta del prestigioso evento, molto apprezzato in tutta Europa, che ha debuttato a Venezia per un’esclusiva storica il 29 aprile, Giornata Mondiale della Danza: la prima edizione del “Gran Ballo delle Debuttanti di Venezia”, ospitato dalla celebre Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, la Scuola Grande più antica e più grande di Venezia, che per la prima volta, dalla sua fondazione nel 1261 ad oggi, ha aperto le porte alla danza. Per la prima volta anche Venezia ha avuto questo evento/format fra i più amati e celebri nel mondo, che conosce da secoli prestigiose edizioni, tra le quali la più nota è quella di Vienna. La proposta di valorizzare le più prestigiose realtà artistiche e di brand a livello nazionale nella Giornata più simbolica mondiale per la Danza, è nata dall’intuizione del Maestro Silvia Casarin Rizzolo, che ha diretto l’evento in altri contesti. La serata è stata condotta dal Principe Maurizio Agosti maestro delle Cerimonie e dalla presentatrice Elisa Bagordo.

I vincitori

Vincitori dei Premi "Re e regina del valzer" sono stati i padovani Giulia Pampagni e Matteo Marzaro; menzione d’onore anche a Beatrice Russo e Michele Tolu (2 classificati) e ad Aurora Costantini e Quirin Von Spert.