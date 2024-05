Apre il Baraonda, il locale "dedicato" ai veneziani dove mangiare un "cicheto" o bersi "un'ombra". La sfida del calciatore-imprenditore Bocalon

VENEZIA - Un locale piccolo, a misura di veneziani, per lavorare con i locali, dove poter mangiare un "cicheto" o bersi un'"ombra". È questa l'idea nata dalla famiglia Ebner che, assieme al "doge" Riccardo Bocalon hanno incrociato gli interessi e hanno dato vita al locale "Baraonda". L'ex calciatore del Venezia Bocalon, protagonista della promozione in serie A con il gol allo scadere il 27 maggio 2021, ha deciso di investire in città. La sua città. Sebbene ora sia tesserato per il Renate, nel suo cuore la laguna è sempre presente. Il "doge" della promozione targata Zanetti ha acquistato un fondo in fondamenta Cannaregio e, nonostante le tante proposte ricevute, ha scelto di lavorare assieme a una famiglia di veneziani "emigrati" a Mestre.

LA STORIA

«La zona faceva gola, tante persone si erano interessate, ma avevo piacere a condividere con veneziani che conoscono il territorio questo percorso.

In un momento di "fuggi-fuggi" da Venezia, mi pareva giusto cercare di dare l'opportunità a una conduzione familiare, sarà anche un modo per tenere il legame con il territorio», ha spiegato il calciatore-imprenditore. Bocalon ha acquistato il fondo, affittando l'azienda alla famiglia Ebner che ieri ha aperto il "Baraonda" poco distante dal sotoportego dei Vedei: «L'inaugurazione è andata bene e siamo felici perché abbiamo fatto di tutto per cercare di restare a lavorare in città. Siamo di Cannaregio, cercavamo un modo per restare qui e il locale ci darà questa opportunità», spiega Cristina, che assieme al marito Stefano Ebner e i figli Alice, Caterina e Francesco darà vita alla nuova realtà. Un locale che sarà vicino ai residenti: «Non abbiamo grandi pretese, facciamo questo mestiere da tanti anni, prima avevamo in gestione il messicano quando era in fondamenta dei Ormesini e mia sorella è quella che gestisce l'Iguanna in calle de l'Aseo. Faremo un bar semplice, con pochi prodotti, ma di qualità e un servizio a portata di tutti, anche dell'anziano che vuole venire a bersi l'"ombra"». Una ricerca difficile, che si è congiunta alle esigenze di Bocalon: «Amiamo la città, cercavamo un modo per restare in famiglia a continuare a lavorare qui». E proprio col calciatore c'è stato "amore a prima vista": «Venezia, a parte la burocrazia, è difficoltosa, ma noi amiamo la città e vogliamo restare qui con un'attività in mano. Abbiamo pensato di aprire qualcosa anche a Mestre, ma c'era sempre un motivo per tornare a Venezia. Poi abbiamo incontrato Riccardo e ci siamo resi conto quanto sia una persona meravigliosa. Lui è il titolare del fondo, noi faremo i gestori, gli è piaciuto molto che fossimo di qua e che conoscessimo la zona». La curiosità a Cannaregio è già tanta: «Quando ci vedevano per strada, ci fermavano e ci chiedevano quando avremmo aperto. La frase più bella è "finalmente un bar amichevole"».